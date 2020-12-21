新聞評論／蘇偉碩有錯就認了 民進黨呢？

醫師蘇偉碩（左）。（本報資料照片）

醫師蘇偉碩日前公開聲稱萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，遭食藥署以散布不實訊息提告，近日蘇在貼文中坦言引用的論文數據誤植，萊劑毒性僅有搖頭丸的1/4；蘇偉碩坦承錯誤，讓部分民進黨 人士喜出望外，民進黨立委王定宇甚至說蘇偉碩承認引用數字錯誤「1000倍」，這已經超越「錯誤百出」的成語，極盡調侃之能事。

蔡政府明年元旦將開放進萊豬進口，民間反瘦肉精美豬聯盟成員、醫師蘇偉碩近來在網路上發表萊劑危害人體健康言論，被衛福部依違反食安法向警政署提告；蘇一再強調說法均有科學證據佐證，在台北市柯文哲等人說蘇的看法應屬學術意見，但講得有誇大的部分後，蘇也在臉書貼文中將原本「萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍」說法後面加註文字，將萊克多巴胺毒性從搖頭丸的250倍改為1/4。

毒性250倍改為1/4，確實差了1000倍，蘇偉碩解釋，原來他是依據加拿大、英國、俄羅斯和瑞士等國際學術界於2017年合作發表的論文，文中收集歷來研究人類和動物的資料，但食藥署委託專家重新回顧論文，發現誤植原始文獻的數據，因此萊劑的毒性不是搖頭丸的250倍，而是1/4；事實就是如此，綠營卻拿1000倍加以調侃，除了無知，更顯心虛，並凸顯蔡政府不認錯、不道歉、不辯論的窘態，和蘇偉碩有錯即認的態度，差距何以道里計？

王定宇見蘇偉碩承認引用數字錯誤「1000倍」，見獵心喜之際，卻忘了搖頭丸還是政府管制的二級毒品 ，難道毒性是搖頭丸的1/4就不毒了嗎？再者，萊劑與搖頭丸的毒性差距1000倍，源頭是來自論文誤植原始文獻數據，非蘇刻意編造，如今發現數據誤植，他馬上修正，這也是科學態度，王定宇之流的酸言調侃，並無法改變萊劑的毒性。

倒是蔡英文 今年8月突襲宣布開放萊豬，民進黨昨非今是，至今既不認錯，也不道歉，還動輒提告，不讓持反對意見者發聲，整個政府橫柴入灶，連自己人前綠委林濁水都看不下去，認錯的勇氣不如蘇偉碩也就算了，還反過頭來調侃，對於此刻的蔡政府，還真是不知道該說些什麼才好。