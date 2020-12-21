我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

新聞評論／蘇偉碩有錯就認了 民進黨呢？

重磅快評
醫師蘇偉碩（左）。（本報資料照片）
醫師蘇偉碩（左）。（本報資料照片）

醫師蘇偉碩日前公開聲稱萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，遭食藥署以散布不實訊息提告，近日蘇在貼文中坦言引用的論文數據誤植，萊劑毒性僅有搖頭丸的1/4；蘇偉碩坦承錯誤，讓部分民進黨人士喜出望外，民進黨立委王定宇甚至說蘇偉碩承認引用數字錯誤「1000倍」，這已經超越「錯誤百出」的成語，極盡調侃之能事。

蔡政府明年元旦將開放進萊豬進口，民間反瘦肉精美豬聯盟成員、醫師蘇偉碩近來在網路上發表萊劑危害人體健康言論，被衛福部依違反食安法向警政署提告；蘇一再強調說法均有科學證據佐證，在台北市柯文哲等人說蘇的看法應屬學術意見，但講得有誇大的部分後，蘇也在臉書貼文中將原本「萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍」說法後面加註文字，將萊克多巴胺毒性從搖頭丸的250倍改為1/4。

毒性250倍改為1/4，確實差了1000倍，蘇偉碩解釋，原來他是依據加拿大、英國、俄羅斯和瑞士等國際學術界於2017年合作發表的論文，文中收集歷來研究人類和動物的資料，但食藥署委託專家重新回顧論文，發現誤植原始文獻的數據，因此萊劑的毒性不是搖頭丸的250倍，而是1/4；事實就是如此，綠營卻拿1000倍加以調侃，除了無知，更顯心虛，並凸顯蔡政府不認錯、不道歉、不辯論的窘態，和蘇偉碩有錯即認的態度，差距何以道里計？

王定宇見蘇偉碩承認引用數字錯誤「1000倍」，見獵心喜之際，卻忘了搖頭丸還是政府管制的二級毒品，難道毒性是搖頭丸的1/4就不毒了嗎？再者，萊劑與搖頭丸的毒性差距1000倍，源頭是來自論文誤植原始文獻數據，非蘇刻意編造，如今發現數據誤植，他馬上修正，這也是科學態度，王定宇之流的酸言調侃，並無法改變萊劑的毒性。

倒是蔡英文今年8月突襲宣布開放萊豬，民進黨昨非今是，至今既不認錯，也不道歉，還動輒提告，不讓持反對意見者發聲，整個政府橫柴入灶，連自己人前綠委林濁水都看不下去，認錯的勇氣不如蘇偉碩也就算了，還反過頭來調侃，對於此刻的蔡政府，還真是不知道該說些什麼才好。

民進黨 毒品 蔡英文

上一則

蔡蘇一日兩同框 互動微妙有點冷

下一則

越打越紅…把蘇偉碩打出知名度 綠營批退輔會：笨死了

延伸閱讀

對反萊豬醫師蘇偉碩撤告？陳時中：以正視聽 可以考慮

對反萊豬醫師蘇偉碩撤告？陳時中：以正視聽 可以考慮
稱萊豬有毒遭查水表 醫師蘇偉碩25日到案檢警喊卡

稱萊豬有毒遭查水表 醫師蘇偉碩25日到案檢警喊卡
列「9事實」挺反萊劑醫師 李豔秋：跟政府不同就是造謠

列「9事實」挺反萊劑醫師 李豔秋：跟政府不同就是造謠
開放萊豬惹民怨 游盈隆：綠3都4縣市 2022年岌岌可危

開放萊豬惹民怨 游盈隆：綠3都4縣市 2022年岌岌可危

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？