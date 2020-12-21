越打越紅…把蘇偉碩打出知名度 綠營批退輔會：笨死了

醫師蘇偉碩(圖)發表萊劑對人體有害言論，被衛福部告發違反食安法。（記者陳玫伶／攝影）

放寬含萊克多巴胺（瘦肉精）美國 豬肉進口的行政命令，預計本周四在立法院表決。雖然府院黨及民進黨 立院黨團口徑一致力拚過關，但民進黨立委坦承在地方承受極大壓力，尤其在國民黨操作民進黨立委都是「挺萊豬立委」之後，不少立委很害怕自己變「萊委」，影響選民觀感。

行政院今召開行政立法協調會報，針對萊豬行政命令相關議題與民進黨立委討論，有民進黨立委認為，政府最大的難關是在開放之後，未來應落實源頭管理，加強稽查。

據悉，自從蔡英文總統8月宣布此政策後，爭議延燒至今，有黨內人士透露辯護美豬遇到的困境，最大困擾是在野黨攻勢不斷，已將萊豬渲染成「毒豬」，無論是真消息、假消息，都已在地方引起民怨；尤其未來將進口美豬內臟到台灣 ，但內臟又最容易累積毒素，許多民眾不相信萊劑可被完全代謝，就有月子中心及即將臨盆的產婦坦言，的確很怕吃到萊豬。

另有黨內人士透露，農委會推出的「台灣豬標示」兩面都不討好，不但美方對於「台灣豬標示」非常不滿，認為對美豬汙名化，且台灣政治人物紛紛宣示不讓美豬進入校園，更挑起美方的敏感神經。另一方面，台灣許多民眾也不相信「台灣豬標示」，直呼政府應該從源頭控管，根本不應該讓美豬進入台灣。

除了立委擔心美豬相關議題可能燒到明年1月開放之後還不會停，在衛福部告發反萊豬的醫師蘇偉碩、引發政府濫行「查水表」的批評聲後，退輔會日前發新聞稿嚴詞抨擊曾是榮總醫師的蘇偉碩，連民進黨政務官都看不下去，忍不住私下表示「笨死了」，直指退輔會提油救火，反更推升蘇偉碩受害者的形象與知名度。

某現任政務官指出，把蘇偉碩打成全國知名人物，讓民怨變得更火熱，政治危機更難以收拾。