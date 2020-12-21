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蔡蘇一日兩同框 互動微妙有點冷

台灣新聞組／台北21日電
蔡英文總統（左）與行政院長蘇貞昌（右）20日主持南迴鐵路電氣化通車，兩人未並肩同行，蘇始終避退半步。（圖：總統府提供）
蔡英文總統（左）與行政院長蘇貞昌（右）20日主持南迴鐵路電氣化通車，兩人未並肩同行，蘇始終避退半步。（圖：總統府提供）

蘇內閣近來風波不斷，蘇蔡關係引發外界關注。蔡英文總統與行政院長蘇貞昌昨在南北兩度同台，兩人上午主持南迴鐵路電氣化通車，互動不多；下午在新北市同框出席屏東同鄉會會員大會，並未開放媒體採訪，但在場的民進黨新北市議員張志豪透露，蔡英文在台上大讚蘇貞昌政績有目共睹，「做得非常好」。

在南迴鐵路電氣化通車典禮上，一向霸氣的蘇貞昌明顯尊蔡，不僅早蔡總統三分鐘到場，等候在蔡下車處陪同進場，致詞後也向蔡鞠躬致意，同行時避退半步；蔡總統雖都有回應，但公開場合皆未主動和蘇互動，座位也隔著走道。

同為屏東人的蔡總統及蘇貞昌都受邀出席昨天下午新北市屏東同鄉會活動，蘇貞昌大約1時30分抵達，先上三樓會場等待約20分鐘，又在蔡總統抵達前5分鐘下樓迎接，再一起走上三樓會場。

張志豪指出，雖然昨天天氣很冷，但會場裡面的氣氛很熱，現場席開60幾桌，氣氛非常好。

兩人是否有談及萊豬議題？張志豪表示，總統主要針對防疫層面跟鄉親報告，也說蘇院長政績有目共睹，不管是經濟、內政，還是昨天上午兩人一起去的台東南迴鐵路電氣化通車典禮行程，「總統特別誇院長，說院長做得非常好」，對於台東的重大交通建設非常欣慰，「特別感謝蘇院長」。

此外，南迴鐵路電氣化工程完工，23日營運，串起全台鐵路電氣路網最後一哩路。未來高雄到台東可節省27分鐘路程，到花蓮縮短39分鐘，且沿路不必再聞到刺鼻柴油味，列車出入南迴也不必再換火車頭。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌昨天聯袂主持通車典禮。蔡英文說，台灣環島鐵路電氣化最後一哩路是個不簡單的工程，兩年前她到太麻里視察工程進度，發現施工團隊只能利用半夜趕工，還要克服許多困難，未來會繼續提升東部鐵道運輸措施，朝全面雙軌化及六小時環島鐵路網努力。

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