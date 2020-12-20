黑白集／退輔會輪班東廠 鬥爭手法更狠辣

醫師蘇偉碩涉發表萊劑對健康有害的言論，遭衛福部告發。（本報資料照片）

反萊劑醫師蘇偉碩遭「查水表」事件延燒，連退輔會都加入追殺行列。雖然原由副主委李文忠親上火線的記者會臨時喊卡，改發聲明草草收場，但蔡政府針對一位醫師展開腥風血雨的全面追殺，不免令人倒抽一口冷氣。

蘇偉碩為前榮總醫師既是事實，退輔會急著切割當然不只是「表忠秀」，而在毀蘇。退輔會以中共 文革「先鬥臭、再鬥垮」的鬥爭手法，先扣「不實言論」帽子，繼而洩其離職始末，不但轉移焦點，更進行人格毀滅。退輔會搞鬥爭較之衛福部「查水表」，更見狠辣。

蘇偉碩離開榮總，原因各執一詞，但與他多年一貫的反萊劑立場何干？李文忠服務榮民，有誰管他曾被台大二度退學？蘇偉碩立場沒變，但民進黨 已變得像李文忠被退學那時代的國民黨 。

退輔會上演這齣爛戲，明顯出現嚴重的失憶症頭。兩個多月前，主委馮世寬才表示「我不撒謊，我不敢吃（萊豬）」，並允諾退輔會採購契約會特別載明要求採購本土豬。沒想副主委忘了主委才說過的話，退輔會到底是誰當家作主？到底還要不要買萊豬？

蔡政府從不缺東廠，怎麼看退輔會都不該來輪班。不過，「查水表」原本都由警調進行，這次改由衛福部主導打蘇。現在退輔會都跳出來毀蘇，接著還有什麼部會上場，都不令人訝異了。