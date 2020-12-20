我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

列「9事實」挺反萊劑醫師 李豔秋：跟政府不同就是造謠

記者林政忠／台北20日電
主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，引起輿論炸鍋。蘇偉碩（圖）日前到立法院與民間反瘦肉精毒豬聯盟召開記者會，表示若民意無法改變決策，將重回街頭抗爭，正籌備跨年夜露宿凱道埋鍋造飯行動。（記者曾學仁／攝影）
主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，引起輿論炸鍋。蘇偉碩（圖）日前到立法院與民間反瘦肉精毒豬聯盟召開記者會，表示若民意無法改變決策，將重回街頭抗爭，正籌備跨年夜露宿凱道埋鍋造飯行動。（記者曾學仁／攝影）

醫師蘇偉碩被衛福部告發渉及造謠，資深媒體人李豔秋昨天在臉書貼文反諷指出，警局特別安排夜間約談，罪名成立至少判三年，好嚇人啊！但她覺得被約談並不冤枉，因為確實有很多事實，蘇偉碩都沒提，現在條列九項，希望提醒蘇好好「檢討」：

1、政府不許台灣豬吃萊劑，讓台灣人吃萊豬。

2、雖然美豬有六成二不用萊劑，但我們一視同仁，絕不歧視萊豬。

3、政府大內宣有26國開放萊豬，沒告訴我們為什麼有106國禁止萊豬。

4、地方政府自訂瘦肉精零檢出，不可以，依法無效。

5、立法禁止萊豬入校園，教育部及民進黨團不支持。

6、進口五原則中「清楚標示」，不是標示有無萊劑，不要誤會。

7、蘇揆說不能標示有無萊劑，世界100多個國家都沒有標，的確，那是因為他們禁止萊豬，所以不用標有無萊劑。

8、蔡英文在野時帶領民進黨反美國毒牛，現在說萊豬給國民多一個選擇。

9、蘇醫師反萊劑十年，以前沒事，現在有事；以前座上賓，現在眼中釘。

李豔秋質疑，這個政府不敢挺身跟美國爭，只會橫眉叫老百姓閉嘴。造謠的定義是：跟政府政策不一樣，就是造謠，「抓了蘇醫師，人民就沒疑慮了嗎？」

「執政不用凶巴巴，很難嗎？」李豔秋也說，好懷念那個「人民不滿意可以大聲説，政府再不聽可以拍桌」的蔡英文總統。

台灣 美國 蔡英文

上一則

開放萊豬惹民怨 游盈隆：綠3都4縣市 2022年岌岌可危

下一則

逆風挑戰民意！萊豬平安夜表決 綠委戴鋼盔衝

延伸閱讀

稱萊豬有毒 蘇偉碩原定25日到案被檢警取消

稱萊豬有毒 蘇偉碩原定25日到案被檢警取消
台開放萊豬惹民怨 「2022民進黨3都4縣市岌岌可危」

台開放萊豬惹民怨 「2022民進黨3都4縣市岌岌可危」
退輔會補刀…反萊豬醫師：綠已變黑 比戒嚴更威權

退輔會補刀…反萊豬醫師：綠已變黑 比戒嚴更威權
蔡英文仍高民調 黨政人士：817萬票熱度仍在

蔡英文仍高民調 黨政人士：817萬票熱度仍在

熱門新聞

中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

2020-12-15 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」