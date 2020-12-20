列「9事實」挺反萊劑醫師 李豔秋：跟政府不同就是造謠

主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，引起輿論炸鍋。蘇偉碩（圖）日前到立法院與民間反瘦肉精毒豬聯盟召開記者會，表示若民意無法改變決策，將重回街頭抗爭，正籌備跨年夜露宿凱道埋鍋造飯行動。（記者曾學仁／攝影）

醫師蘇偉碩被衛福部告發渉及造謠，資深媒體人李豔秋昨天在臉書貼文反諷指出，警局特別安排夜間約談，罪名成立至少判三年，好嚇人啊！但她覺得被約談並不冤枉，因為確實有很多事實，蘇偉碩都沒提，現在條列九項，希望提醒蘇好好「檢討」：

1、政府不許台灣 豬吃萊劑，讓台灣人吃萊豬。

2、雖然美豬有六成二不用萊劑，但我們一視同仁，絕不歧視萊豬。

3、政府大內宣有26國開放萊豬，沒告訴我們為什麼有106國禁止萊豬。

4、地方政府自訂瘦肉精零檢出，不可以，依法無效。

5、立法禁止萊豬入校園，教育部及民進黨團不支持。

6、進口五原則中「清楚標示」，不是標示有無萊劑，不要誤會。

7、蘇揆說不能標示有無萊劑，世界100多個國家都沒有標，的確，那是因為他們禁止萊豬，所以不用標有無萊劑。

8、蔡英文 在野時帶領民進黨反美國 毒牛，現在說萊豬給國民多一個選擇。

9、蘇醫師反萊劑十年，以前沒事，現在有事；以前座上賓，現在眼中釘。

李豔秋質疑，這個政府不敢挺身跟美國爭，只會橫眉叫老百姓閉嘴。造謠的定義是：跟政府政策不一樣，就是造謠，「抓了蘇醫師，人民就沒疑慮了嗎？」

「執政不用凶巴巴，很難嗎？」李豔秋也說，好懷念那個「人民不滿意可以大聲説，政府再不聽可以拍桌」的蔡英文總統。