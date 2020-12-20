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江、朱對決？藍黨魁擬明年7、8月改選 時機藏玄機

台灣新聞組／台北20日電
國民黨主席明年改選，可能出現前主席朱立倫（左）挑戰現任主席江啟臣（右）局面。由於黨魁改選時間點可能落在明年828反萊豬公投之前，公投是否牽動黨魁選舉，引發黨內關注。（本報資料照片）
國民黨主席明年改選，可能出現前主席朱立倫（左）挑戰現任主席江啟臣（右）局面。由於黨魁改選時間點可能落在明年828反萊豬公投之前，公投是否牽動黨魁選舉，引發黨內關注。（本報資料照片）

國民黨主席明年改選，黨務系統目前規畫明年7月31日或8月7日投票，9月5日在台中辦全代會交接。

由於改選時間點恰巧落在明年828反萊豬公投之前，公投是否牽動黨魁選舉，引發黨內關注。目前黨內呈現前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣態勢，至於高雄市前市長韓國瑜或其他黑馬是否挑戰，將成選情最大變數。

據了解，目前規畫的黨魁改選時間，高層尚未最後拍板定案。黨務人士指出，配合全代會召開的時間，過去黨主席改選大多落在5月左右，明年若是7月底、8月初才改選黨魁，「可能是史上最晚的一次」。

知情人士指出，時間點的安排當然饒富深意，萊豬明年元旦進口後，主戰場將從立法院擴散到基層縣市，江啟臣以現任黨魁之姿到各地宣傳反萊豬公投，當然有助於黨魁選舉，沒有一位挑戰者敢反對或扯後腿；明年反萊豬公投將是現任黨魁最大的舞台，但挑戰者在此議題上也無從迴避，必須加入戰場。

一位黨籍立委表示，江啟臣任黨主席至今，黨務日漸上軌道，政黨支持度也將與民進黨黃金交叉，爭取連任合情合理，若朱立倫要挑戰，必須說服大家挑戰現任黨主席的正當性。黨務人士指出，江啟臣接任黨主席九個月，原本大家質疑的兩岸路線問題，在「中華民國派」一錘定音後，黨內幾無疑慮，黨的氣勢也逐漸回溫，江爭取連任理所當然。

不過，挺朱派立委說，江啟臣表現雖中規中矩，卻沒亮點，下任黨主席須有扛起2024國民黨重返執政的能力，江並非合適人選。朱系人士指出，以目前相關民調看來，即使江決定一戰，朱仍可望勝出，江應思考是否整合；但若韓國瑜也決定出馬角逐黨主席，朱江可望自然整合。

藍營人士表示，朱立倫目前沒有舞台，江啟臣有連任壓力，兩人要退場都要理由，整合也須有一個孚眾望的人士出面主導；若朱江一戰，黨內恐內傷。

江啟臣 公投 國民黨

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