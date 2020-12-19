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曾稱韓國瑜「總機」 高雄市議員黃捷罷免案成立

台灣新聞組╱綜合19日電
中選會18日公布高市罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷表示尊重選民決定。(記者劉學聖／攝影)
中選會18日公布高市罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷表示尊重選民決定。(記者劉學聖／攝影)

中選會昨天審查通過高雄市議員黃捷罷免案，訂明年2月6日投票，黃捷說，尊重民意；另外，桃園市民進黨籍議員王浩宇罷免案明年1月16日投票，罷王總部將舉辦車隊掃街等活動，王浩宇說，尊重罷免團體的行動。

黃捷曾在質詢前市長韓國瑜時，對於韓國瑜未完整回答她的提問而翻白眼，也給韓國瑜取了「韓總機」的外號。對於罷免案，黃捷表示，她就任以來，連續三次獲得民間團體十大問政優質議員評比肯定。「我知道還是有市民對我不滿意」，她接受檢驗，不論對她有何質疑跟挑戰，都歡迎指教。

提出罷捷的「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢說，罷免過關估計要有7萬3000多票贊成罷免，接下來會製作廣告看板、發送文宣、遊行掃街等，要黃捷接受辯論。

至於桃園罷王總部發起人唐平榮說，王浩宇不停有爭議發言，「罷免是順其自然的事」，明天有貪食蛇機車遊行，明年1月9日辦萬人造勢。

另外，高市前鎮、小港區罷免市議員陳致中案，中選會日前通知發起罷免者須再補足二階連署書1萬2000多份，發起罷免的「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪說，22日前就要補足份數有難度，但21日仍會送交中選會。

在高市大岡山地區發起罷免市議員高閔琳的「挺韓大將」陳清茂說，罷高的二階連署進行中，預計31日會送2萬多份給選委會審查。

韓國瑜 遊行 投票

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