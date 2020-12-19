陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

繼陸籍航空公司規定旅客搭乘班機赴大陸所持核酸陰性證明文件，需使用「正確」名稱（不得使用武漢肺炎）後，台灣 籍的中華航空昨天也公告赴陸的核酸檢測 報告之病名請使用「新冠肺炎」或「COVID-19」，以免文件不被接受而無法登機或入境，影響旅客行程。

華航在其官網首頁以「旅客須知」的紅色字樣提醒購票旅客，昨天新貼「往返中國大陸核酸檢測注意事項」，通知稱，謹提醒搭乘往返中國大陸航班之旅客，搭機前需出示航班表訂起飛前72小時內檢驗並開立之核酸檢測陰性報告，且報告之病名請使用「新冠肺炎」或「COVID-19」，以免文件不被接受而無法登機或入境，影響旅客行程。

另一家台灣籍航空長榮於其官網也提到赴陸核酸檢測報告的注意事項提到，為避免大陸官方單位對疾病名稱認知差異，導致旅客抵達大陸機場時入境受阻，建議檢測報告應以英文版為佳；若使用中文版之檢測報告，則建議採用世界衛生組織公告之名稱「2019冠狀病毒」或「COVID-19」。

陸籍的中國國際航空／深圳航空台灣分公司17日公告，兩岸航線航班旅客須提交的新冠病毒核酸檢測陰性報告上，若出現「武漢肺炎」字樣，將被視為無效，會直接影響旅客行程及通關事宜。

疫情指揮中心18日公布新增2例境外移入病例，其中1名為台籍機師，在桃園機場入境管制區內，一名剛結束飛行任務的機師準備通關入境。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

台灣女機師飛美 返台確診

另外，台灣中央流行疫情指揮中心宣布新增兩名境外移入案例，兩人皆為自美國 返台，其中一人為台灣籍航空女機師，發病前14天有台灣、航空器及美國旅遊史。指揮中心發言人莊人祥表示，感染源有三大可能，赴美後於當地感染、班機上感染、在台感染，但本土感染雖有可能，機率極低，應是同行的美國機師感染，目前疫調中。

昨新增的兩名案例，分別為50多歲女性（案759）及30多歲的女性（案760）。案759與案752為家人，兩人上月30日一起自美搭機返台，本月2日入境後於住處居家檢疫，案752確診後，案759被列為接觸者，12月4日出現症狀，安排採檢確診。

案760為台灣籍女機師，本月11日離境台灣至其他國家再返台，12日飛往美國、16日返台並於公司宿舍進行居家檢疫，同時出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒症狀，安排採檢後昨確診。

由於案760本月2日至11日都在台灣，被質疑是否在台感染。莊人祥表示，案760病毒量高，可能在16日發病，推估飛往美國的12到16日應是潛伏期，調查發現，同行的一位外籍機師同事在飛航過程中曾咳嗽，且未戴口罩，其餘同行者皆有戴，因此認為同行機師為感染源的機率最大。