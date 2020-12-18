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黑白集／孫運璿2.0在哪？

黑白集
台積電的晶圓製造工藝被指獨擅全球勝場。（本報系資料庫）
台積電的晶圓製造工藝被指獨擅全球勝場。（本報系資料庫）

台灣川粉酸為「統媒」的紐約時報，刊登了一篇吸睛文，斗大標題說台灣是「世界最重要的地方」，還躍上紐時網頁熱門頭條。火燙的句子熱人心腸，看來，統媒罪名立馬就可洗刷。

這篇由摩根史坦利策略師執筆的投書，誇讚台積電首屈一指的晶圓製造工藝，就是美中新冷戰爭鋒的核心。數位新時代，無論5G或AI都仰賴薄薄一片的晶圓，台積電獨擅全球勝場；美中爭霸鹿死誰手猶未可知，但孰勝孰敗似掐在台灣手裡。

堂堂摩根史坦利的功力不過爾爾。台積電的厲害，連市場阿嬤都知之甚詳，何勞這位策略師跑到紐時去敲鑼打鼓？但他確實說破了一個現實：台灣所以是全球重中之重，靠的就是一家台積電，而非我們老愛吹噓的民主。

彷彿心有靈犀，文章刊登同時竹科就在歡慶40年，張忠謀與曹興誠相逢一笑泯恩仇，傳為佳話。這也讓人憶起，被紐時熱文戴上桂冠的台積電，其成功並非只靠海歸俊彥張忠謀，還要有銳眼洞穿未來的重臣孫運璿與李國鼎。

國台辦與陸委會也沒閒著，隔空互嗆誰依賴誰。一方自誇有巨大的市場，一方稱其半導體無可取代。其實，市場與技術猶如硬幣之兩面，誰少得了誰？兩邊吵得荒唐，不過是政治口水。問題在，對岸開始打造自己的台積電，而我們的孫運璿2.0在哪？

台積電 台灣 摩根史坦利

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