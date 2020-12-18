新聞評論／法辦，就能把蘇偉碩改造成陳吉仲嗎？

陳吉仲從反美牛健將，變成了美豬的擁護者及辯護者。（本報資料照片）

前榮總醫師蘇偉碩因宣導萊劑對人體有害，近日收到高雄市警局通知，要他限期到案說明。外界原以為這只是一樁警政「查水表」的行政騷擾事件，但衛福部次長薛瑞元隨即證實，是該部提告。薛瑞元說，蘇偉碩屢屢將萊劑比為「毒品 」，聲稱攝取萊克多巴胺會造成自閉症及可透過空氣傳播等，造成民眾恐慌，因此以違反《食安法》散布不實消息移送法辦。

這個事件之所以備受關注，主要是2012年民進黨 反對馬政府開放美牛時，蘇偉碩是和綠營站在同一陣線的「反美牛」健將。民進黨還曾邀他為綠委上課，借重其醫師專業，講述「反瘦肉精」的科學論證。未料八年後豬牛變色，民進黨力挺萊豬，當年的反美牛英雄陳吉仲都成為護萊豬主委，蘇偉碩反而變成了蔡政府欲除之而後快的頭號公敵。

八年的變化，蔡政府和陳吉仲因入朝為官，「換屁股」而換了腦袋。但蘇偉碩這類沒當官的老同志未跟著換腦袋，竟也因觸怒蔡政府的龍顏，要被法辦。衛福部這回祭出的鍘刀，是去年《食安法》新增的46條之一：「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，可處三年以下有期徒刑或台幣100萬元以下罰金。

蘇偉碩的罪狀能否成立，可從三個面向討論。第一，從科學面看：蘇偉碩主張萊劑對人體有害，引述許多國外期刊和醫學報告之數據，並非無的放矢。其中，或有衛福部無法苟同的說法，或蘇偉碩個人擴張解釋的部分，諸如可能造成自閉症或精神疾病，或從空氣即足以吸入萊劑，但衛福部亦難反證純屬捏造。癥結就在，萊劑的影響正是需要透過辯證和溝通產生共識的事，政府卻一味閃躲迴避，才會使爭議和疑慮無法消除。蘇偉碩的專業背景可提供這方面的論據，有助社會討論，政府卻企圖以摀口止爭。

第二，從法律面看：《食安法》46條固提供了衛福部開罰的利器，但其成立要件，是要「足以生損害於公眾或他人」。即使蘇偉碩之言有若干令人存疑，但萊豬都還沒開放，要說它是足以對公眾或業者產生損害，恐難成立。相反的，其言論是在提醒公眾謹慎選擇，以免遺禍後人，基本上有助公益。再說，先前蔡政府移送七名轉傳蔡政府吃「富貴便當」訊息的民眾，最後均遭法院裁定不違法，原因就在轉發該訊息不足以造成公眾恐慌。這次衛福部引用食安法，恐怕也會栽在同一理由。

第三，從言論自由層面看：假訊息固然會造成社會混亂，但訊息不足或政府決策透明度不足，同樣會導致社會無所遵從，萊豬進口的爭議根源便在於此。重要的是，政府不能禁止所有與它相左的意見，更無權把和它立場不同的看法均視為假訊息。蘇偉碩八年前可以公開疾呼瘦肉精有害健康，還代表參加了馬政府時代的美牛專家會議；八年後，他發表同樣的論調，卻遭蔡政府以法條粗暴地當頭一棒。也難怪，蘇偉碩感嘆，台灣 民主已退化到「準戒嚴」狀態，連社會溝通的過程都略過。

八年前後的蘇偉碩和陳吉仲，是台灣民主退化的一個鮮明對比。當年兩人同是學界反美牛健將，入朝為官的陳吉仲而今變成了美豬的擁護者及辯護者，對於當年口口聲聲譴責的瘦肉精轉身擁抱。而仍然堅持當年主張的蘇偉碩，不改其志地在那裡宣揚萊劑之害，旋即迎來蔡政府的法律悶棍。問題是，把蘇偉碩移送法辦，就能把他改造成陳吉仲嗎？只怕沒那麼簡單。