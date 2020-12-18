新聞眼／蘇偉碩，昔日反毒牛座上賓 今反萊豬成箭靶

當年的綠營反毒牛座上賓，蘇偉碩如今卻因反萊豬被約詢遭「查水表」。（記者曾學仁／攝影）

反萊劑醫師蘇偉碩八年前曾被邀請出席民進黨 立院黨團大會，報告瘦肉精對人體健康的危害；當年的綠營反毒牛座上賓，如今卻因反萊豬被約詢。蘇偉碩的遭遇「昨是今非」，再次證明民進黨執政下只容許一言堂。

關注萊劑十多年的蘇偉碩，不算全國知名人士，反倒是民進黨或偏綠社團過去曾把他視為盟友。他從學生時期就現身許多社會運動，大學時除了參與知名的野百合學運，也參與環保、農民運動；行醫之後的蘇偉碩曾參與「九二一受災戶聯盟」，協助災民向政府爭取重建及抗爭。反對萊豬萊牛，多少也體現他一直以來關懷並積極參與社會事件的本質。

蘇偉碩2008年就直言萊克多巴胺有害人體，論述至今未變；2009年，民進黨主席蔡英文率眾遊行 大批「萊牛是毒牛」，反對馬英九總統開放美牛政策，現在蘇偉碩卻不能說「萊豬是毒豬」，到底是誰變了？

難怪民進黨前立委林濁水批評，蔡、馬兩人都前後矛盾，卻一句都不道歉、都不負責任，不是好的國家領袖該有的風格。

衛福部指蘇偉碩宣稱萊劑毒性為搖頭丸的250倍、空氣中可檢出萊劑、食用含萊劑的豬肉會造成精神疾病及自閉症等，是傳播不實訊息，依違反食品安全衛生管理法告發。

不過，蘇偉碩是指萊克多巴胺有毒性，食用含萊劑的豬肉會造成精神疾病及自閉症健康風險。萊克多巴胺是動物用的飼料添加物，並不是食品，何況台灣 也還沒有開放萊豬進口，甚至政府還全面禁止台灣豬農用萊劑；引用食安法告發蘇偉碩，在法律和法條的引用上未必站得住腳，這次告發動作，政治目的恐大於食安考量。

民進黨全面執政後，一再用動員網軍、查水表等方式干擾民眾表達意見的自由，甚至不惜動用應該中立的司法、警察機關介入查辦，達到讓異議者噤聲目的。昔日以「民主進步」為傲的民進黨，如今是否只容許一種聲音？