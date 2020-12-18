藍批蔡政府：台灣將成查水表共和國

主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩（右二）疑遭「查水表」，秋鬥等民團出面聲援。蘇偉碩說，政府也許可把他關進牢裡，但改變不了萊克多巴胺有毒的事實。（記者曾學仁／攝影）

醫師蘇偉碩發表反萊豬言論，疑遭「查水表」。國民黨 主席江啟臣昨表示，沒言論自由就沒民主，蔡政府法辦的不是蘇偉碩，是台灣 民主和言論自由。國民黨文傳會副主委黃子哲說，民進黨政府在行憲紀念日傳喚蘇偉碩，蔡政府搶當打壓言論自由的劊子手，台灣將成「查水表共和國」。

本報系聯合報報導，江啟臣揶揄，蔡總統前天聲援香港壹傳媒集團創辦人黎智英，稱收押黎是羞辱香港自由和法治；但蔡政府以國安為由通過國安五法，世界人權日隔天關閉新聞台，以社維法打擊言論自由，表現令人錯亂。

台中市長盧秀燕說，國家不應動用公權力查水表，應該要保障言論自由。南投縣長林明溱表示，拒絕萊劑是全民共識，執政黨是否要對反對者全都查水表？

民眾黨立法院黨團說，蘇偉碩提出的科學論證是否恰當可受公評，但衛福部不該以官方之姿、用司法手段控訴反駁官方說法的民間學者，否則更坐實民進黨政府開放萊豬的心虛。

律師：將形成寒蟬效應

另外，律師連堂凱說，就他的經驗，這種深夜到案時間「非常非常少見」，既然是發到案通知書，就不會是突襲偵訊，可以和當事人溝通，不至於忽然就要對方晚上10時到。

律師匡博騰則說，這些做法都是「很無聊的干擾」，以他個人經驗，目前法院的判決都還算公正，不因藍綠而有差別待遇；但只要到警察 局或檢察官那裡，多少會對當事人造成困擾或寒蟬效應。

學者怒：這是什麼土匪政權？

另據台北中國時報報導，蘇偉碩疑遭「查水表」，東華大學教授施正鋒昨日怒批，「X！X！X！焚書坑儒，始皇再世，莫此為甚！」施正鋒說，警察局竟要專家去說明自己的專業看法！此後，側翼網軍是否要拿立法院的紀錄去派出所檢舉？「M的！這是什麼土匪政權？」施正鋒沉痛指出，以為台灣已經民主化了，怎麼還停留在戒嚴時代？

蘇偉碩則表示，衛福部若認為他違反《食安法》，大可向檢察官告發，由檢方初步認定；但衛福部卻選擇向刑事局報案，「刑事局是辦大案的，我是江洋大盜嗎？」這種作法，必然造成寒蟬效應。