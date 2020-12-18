我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

藍批蔡政府：台灣將成查水表共和國

台灣新聞組／台北18日電
主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩（右二）疑遭「查水表」，秋鬥等民團出面聲援。蘇偉碩說，政府也許可把他關進牢裡，但改變不了萊克多巴胺有毒的事實。（記者曾學仁／攝影）
主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩（右二）疑遭「查水表」，秋鬥等民團出面聲援。蘇偉碩說，政府也許可把他關進牢裡，但改變不了萊克多巴胺有毒的事實。（記者曾學仁／攝影）

醫師蘇偉碩發表反萊豬言論，疑遭「查水表」。國民黨主席江啟臣昨表示，沒言論自由就沒民主，蔡政府法辦的不是蘇偉碩，是台灣民主和言論自由。國民黨文傳會副主委黃子哲說，民進黨政府在行憲紀念日傳喚蘇偉碩，蔡政府搶當打壓言論自由的劊子手，台灣將成「查水表共和國」。

本報系聯合報報導，江啟臣揶揄，蔡總統前天聲援香港壹傳媒集團創辦人黎智英，稱收押黎是羞辱香港自由和法治；但蔡政府以國安為由通過國安五法，世界人權日隔天關閉新聞台，以社維法打擊言論自由，表現令人錯亂。

台中市長盧秀燕說，國家不應動用公權力查水表，應該要保障言論自由。南投縣長林明溱表示，拒絕萊劑是全民共識，執政黨是否要對反對者全都查水表？

民眾黨立法院黨團說，蘇偉碩提出的科學論證是否恰當可受公評，但衛福部不該以官方之姿、用司法手段控訴反駁官方說法的民間學者，否則更坐實民進黨政府開放萊豬的心虛。

律師：將形成寒蟬效應

另外，律師連堂凱說，就他的經驗，這種深夜到案時間「非常非常少見」，既然是發到案通知書，就不會是突襲偵訊，可以和當事人溝通，不至於忽然就要對方晚上10時到。

律師匡博騰則說，這些做法都是「很無聊的干擾」，以他個人經驗，目前法院的判決都還算公正，不因藍綠而有差別待遇；但只要到警察局或檢察官那裡，多少會對當事人造成困擾或寒蟬效應。

學者怒：這是什麼土匪政權？

另據台北中國時報報導，蘇偉碩疑遭「查水表」，東華大學教授施正鋒昨日怒批，「X！X！X！焚書坑儒，始皇再世，莫此為甚！」施正鋒說，警察局竟要專家去說明自己的專業看法！此後，側翼網軍是否要拿立法院的紀錄去派出所檢舉？「M的！這是什麼土匪政權？」施正鋒沉痛指出，以為台灣已經民主化了，怎麼還停留在戒嚴時代？

蘇偉碩則表示，衛福部若認為他違反《食安法》，大可向檢察官告發，由檢方初步認定；但衛福部卻選擇向刑事局報案，「刑事局是辦大案的，我是江洋大盜嗎？」這種作法，必然造成寒蟬效應。

台灣 警察 國民黨

上一則

綠雙標？藍：陳菊也曾當面向AIT嗆美牛

下一則

反萊豬 政院批盧秀燕突襲AIT 藍：蔡英文突襲人民

延伸閱讀

宣導萊劑毒性 醫師反萊豬竟遭查水表

宣導萊劑毒性 醫師反萊豬竟遭查水表
醫師遭查水表 衛福部：就是我們告的 誰再說再告！

醫師遭查水表 衛福部：就是我們告的 誰再說再告！
反萊豬蘇醫師被查水表 台中基層首發聲援

反萊豬蘇醫師被查水表 台中基層首發聲援
蘇偉碩：萊豬有沒有毒 怕被討論嗎？

蘇偉碩：萊豬有沒有毒 怕被討論嗎？

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
國安會秘書長顧立雄（左圖）與經濟部長王美花（右圖）夫婦10日晚赴日本台灣交流協會邀宴捲入交通事故。(本報資料照片)

台經長車禍曝光 傳是赴約與日官員吃「核食宴」

2020-12-12 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」