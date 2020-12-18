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被查水表…蘇偉碩：應訊將聲請蔡英文當證人

台灣新聞組／台北18日電
民進黨2009年11月14日發動「反毒牛、反出賣、反欺騙」示威遊行，時任民進黨主席的蔡英文（中）一馬當先。（本報資料照片）
民進黨2009年11月14日發動「反毒牛、反出賣、反欺騙」示威遊行，時任民進黨主席的蔡英文（中）一馬當先。（本報資料照片）

主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩疑遭「查水表」，被警方要求到案說明。蘇偉碩昨說，衛福部用可以判坐牢的食安法來辦，不是要嚇他而已，而是要嚇台灣3萬多位醫師，政府也許可以把他關進牢裡，但改變不了萊克多巴胺有毒的事實，他應訊時將聲請傳訊蔡英文總統當證人。

國民黨台北市議員羅智強等人今將向警方自首，聲援蘇偉碩；羅智強認為萊劑有毒，證據就是蔡英文曾拿「毒牛」標語趴趴走，除非蔡英文當年指萊牛是毒牛是抹黑造謠。不過，蘇偉碩昨日表示，他很感謝各界送暖，但他今天不會出面呼應行動，避免公共議題失焦，政治攻防不是他在意或擅長的事。

高雄市三民二分局約詢蘇偉碩是本月25日晚間10時，蘇說，他不忍心為難基層警察，會依通知帶著「揭穿萊劑安全神話」手冊向警方說明，小冊子之前也曾寄給蔡英文總統、衛福部長陳時中等人。他是三個孩子的父親，為了下一代健康要挺身而出，他也是守護病人的醫師，為了國民健康必須本於知識分子良知說真話。

蘇偉碩表示，應訊時將會聲請傳訊蔡總統當證人，因為她在2009年曾領導「反毒牛」大遊行，當時都可以直接稱萊牛是「毒牛」，現在他也用科學證據證明「萊豬就是毒豬」；高雄市長陳其邁也是公衛專家，應知道預防是公衛的硬道理，世界各國對萊劑仍有疑慮，他的憂心絕非危言聳聽，而是有幾分證據說幾分話。

蘇偉碩說，2012年，在野的民進黨團總召柯建銘邀他參加民進黨團大會，報告瘦肉精對人體的危害，民進黨立委完全知道萊克多巴胺的安全疑慮和對人體的健康威脅，他很願意說明這段歷史。他的發言內容皆有科學論文背書，衛福部此舉是要壓制反對言論，並無心探討萊劑的科學真相，他對於衛福部動用警察機關恫嚇人民感到悲哀。

「反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠說，對於蔡總統的決策，即便行政院長蘇貞昌拍胸脯保證嚴格管控，黨籍同志仍不敢表態力挺，最後只能祭出黨意凌駕民意硬幹到底，變成民主悲劇。

「秋鬥」總指揮林子文說，民意難以改變政府決策，民眾只有再上街抗爭；25日將發起「哀悼民主，靜默夜行」活動，邀請民眾穿黑衣持燭光繞行立法院至凱道，以無聲默哀方式抗議獨裁政權。

他也說，立院表決前一晚也將在場外守夜，對抗蔡政府的極權獨裁；明年元旦進口萊豬前，31日跨年夜將夜宿凱道舉辦「貢丸湯的最後一夜」，共享最後的「無萊豬消夜」。

蔡英文 民進黨 警察

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