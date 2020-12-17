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宣導萊劑毒性 醫師反萊豬竟遭查水表

記者劉宛琳、鄭媁／台北17日電
主張萊劑對人體有害的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩遭「查水表」。(本報資料照片)
主張萊劑對人體有害的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩遭「查水表」。(本報資料照片)

美國萊豬開放在即，國民黨接獲民眾爆料，指主張萊劑對人體有害的前美牛專家會議代表、高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明；蘇昨天證實此事，並憂心造成醫界寒蟬效應。國民黨立委痛批，「國家機器動成這樣，新黨國獨裁主義正在民進黨上映」。

高雄市政府警察局三民二分局是在12日發出通知書，前天晚間致電蘇偉碩，要求蘇在12月25日晚間10時到案說明，並準備「有關含萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。

蘇偉碩認為很諷刺，因為當天是行憲紀念日，「中華民國憲法賦予人民言論自由」；當年萊牛要進來時，農委會找了所有的專家、公民團體，包含消基會、主婦聯盟推薦的學者，總共開了三次會議討論、溝通，現在卻說他一個醫生講的不對，要叫警察來問話，那其他有同樣疑慮的醫生看到會不會害怕？而他們沒做任何壞事。

蘇偉碩強調，「我不會因此停止去說萊克多巴胺對人體健康有害的言論」。他不怕去警局說明，只害怕政府這樣的做法，會對同樣對萊劑有疑慮的醫師形成寒蟬效應。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡總統一方面高喊關懷香港的民主及人權，卻不斷傷害台灣的民主及人權，從台大政治系教授蘇宏達到蘇偉碩，標誌著蔡英文政權的不義與可恥，假民主、真極權；蔡總統怎麼好意思批評北京及香港當局「正在造成寒蟬效應」？蔡政府查水表、不容異議，不也正是在造成寒蟬效應？

國民黨副秘書長黃奎博批評，約談公開主張萊劑有害人體健康的醫師，這不僅是對憲政民主、言論自由的一大諷刺，也是民進黨執政後民主倒退的又一證據。他也質疑，那些發表萊劑對人體健康有害的學術論文，怎麼就沒有被查？

國民黨團總召林為洲說，「這太扯了吧！現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣」。

出現台灣豬標章之亂

就在萊豬即將開放進口之際，市場端卻出現「台灣豬標章貼紙之亂」。衛福部上月底推出可自行下載使用的「台灣豬貼紙」，與需要向農委會申請並審核才能張貼的「台灣豬標章」同為綠底金字，民眾難以理解其間差別，攤商抱怨公信力在哪裡？

醫師蘇偉碩遭高雄市警察局三民二分局通知到案說明。(記者邱奕能／翻攝)
醫師蘇偉碩遭高雄市警察局三民二分局通知到案說明。(記者邱奕能／翻攝)

台灣 國民黨 警察

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