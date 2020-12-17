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黑白集／越洋酸江啟臣 駐德代表工作太閒？

黑白集
駐德代表謝志偉。(本報資料照片)
駐德代表謝志偉。(本報資料照片)

國民黨主席江啟臣日前參觀景美人權園區，在紀念碑上找到其伯公「江漢津」的名字；撫今追昔，他提醒同行黨務主管真誠面對白色恐怖的錯誤。未料，次日台灣駐德國代表謝志偉卻在臉書對江啟臣連諷帶刺，問他為何參加殺害其伯公的政黨，還譏他別只摸到名字、沒摸到傷痕。

江啟臣在世界人權日參觀人權園區，媒體未多報導；遠在德國的謝志偉卻拔得頭籌大加撻伐，令人意外。身為駐外代表，謝志偉是工作太閒，或者心不在焉；如此橫越萬里來打擊台灣在野黨主席，不覺得太脫離本務嗎？

謝志偉的態度反映了三種扭曲心理：第一，人權園區是民進黨設的，只有民進黨配談人權，國民黨連懺悔的資格都沒有；第二，人權和正義的標準完全定格於白色恐怖時代，對民進黨當下的「綠色恐怖」卻心安理得；第三，仇恨是必須世襲的，人間沒有和解或寬容的可能。

謝志偉離台日久，也許對國內政治氣候的掌握有些失準，才會跳出來打這場奇怪的口水戰。像謝志偉這樣把人權當成「武器」來用的人，在蔡政府卻越來越多。監委張武修、高涌誠調查柯文哲的「器捐案」，訪談影音檔卻流出，方便台聯攻擊柯文哲。

把人權當成一己專利，調查人權案卻變相侵害人權，都是權力腐化的進行式。

江啟臣 民進黨 台灣

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