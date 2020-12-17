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醫師遭查水表 衛福部：就是我們告的 誰再說再告！

台灣新聞組╱台北17日電
衛福部次長薛瑞元。（圖：行政院提供）
衛福部次長薛瑞元。（圖：行政院提供）

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩收到警方通知到案說明，衛福部次長薛瑞元昨晚證實此事，義正辭嚴地說，「就是我們提告的」，未來若再碰到類似言論，還是會告。

薛瑞元說，理由是蘇於媒體上說明的訊息，部分是錯誤的，且運用各種不同的方式散布，依照食安法第46條之1，他已構成違反要件，因此提出告訴。根據法令規定，違者依法可處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元(約35萬美元)以下罰金。後續是否被認定為犯罪，需經調查，並留給司法機關做判定。

薛瑞元舉例，蘇醫師拿萊劑與毒品相比，多次於媒體或各種管道說明萊劑肉品，提及攝取萊克多巴胺會造成自閉症以及空氣中也含有萊劑，依據食安法46之1條散布不實訊息而移送。雖然萊豬明年1月1日才會進口台灣，但含萊劑的美牛已進口多年，這番言論不僅會造成民眾恐慌，也會造成進口商的損害。

至於衛福部是否也會提告其他也反對萊劑進口、曾與蘇偉碩一起開記者會的團體？薛瑞元說，「這個法條是去年才通過的，被告發的案例應該不多」，只要行為違法就要告發，不僅只針對蘇偉碩本人。

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