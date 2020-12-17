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蘇偉碩：萊豬有沒有毒 怕被討論嗎？

台灣新聞組╱台北17日電
衛福部證實，高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩因公開發表萊豬不實言論，由食藥署提出告訴。(本報資料照片)
衛福部證實，高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩因公開發表萊豬不實言論，由食藥署提出告訴。(本報資料照片)

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩多次發表反萊劑言論，被控違反食品安全衛生管理法，引爆「查水表」爭議。蘇昨晚說會坦蕩蕩去說明，也想問蔡政府「萊豬有沒有毒，有那麼怕被討論嗎？」

蘇偉碩10月28日在網路發表反萊劑言論，被衛福部認為不實訊息，向警政署告發涉及食安法，蘇前天收到警方通知到案說明。蘇偉碩說，前天在台中開記者會才開玩笑地對群眾說「大家都可能被查水表」，沒想到下一刻就接到高雄警察電話，巧合到讓人哭笑不得。

蘇偉碩表示，萊豬有問題，是台灣自己專家都已發表在國際期刊上，他們也把這些科學依據做成小冊字，在立法院的公聽會公開討論，「陳時中從頭聽到尾，他也沒有發表不對的意見啊！」

「就算被圍攻，我依然不退縮！」蘇偉碩說，他會帶與另兩名專家合寫的《揭穿萊劑安全神話》小手冊向警方說明一切言論有所本，也想問蔡政府「打壓我，萊劑就安全嗎？人民就安心嗎？」

蘇偉碩感慨，2012年國民黨完全執政，出來發聲醫師很多，「根本不缺他一個」，如今民進黨完全執政，願說真話的醫師變少；很多人以為他是藍營支持者，「這臆測大錯特錯」，他曾加入泛綠政黨，反萊豬基於專業、良知，不是為呼應哪個政黨或想出鋒頭。

台灣 警察 陳時中

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