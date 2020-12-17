反萊豬蘇醫師被查水表 台中基層首發聲援

「綠色恐怖動起來，良心醫師不孤單」台中市聲援高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩活動今天上午9時在行政院中辦門口登場。(記者趙容萱／攝影)

「綠色恐怖動起來，良心醫師不孤單！」台中市聲援高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩活動今天上午9時在行政院中辦門口登場，台中醫界、教育 界、民意代表站出來聲援蘇偉碩。台中市議員羅廷瑋說，古有焚書坑儒，今有查表、送票，盼全民做蘇醫師的靠山。現場也要求行政院、高雄市政府公開道歉，停止「查水表」壓迫反萊豬人士的行為。

羅建瑋說明，今天北中南串連聲援蘇醫師，台中9時開始，高雄9時30分，蘇偉碩10時在立法院開記者會。

今天中辦前，包括台中教育產業總工會林碩杰、前醫師公會全國聯合會秘書長蔡明忠醫師、前行政院中辦副執行長王秋冬、羅廷瑋，以及大里區立新國中國 小家長會委員、里長鄭伯其等人，他們手持「聲援蘇醫師，全民做靠山」、「不分黨派來聲援，良心醫師不孤單」等字條表達立場。

王秋冬說，高雄市警察 局的做法讓全民都無法接受，所以全民當蘇醫師的靠山，昨天盧秀燕昨天當面對AIT處長酈英傑表達台中拒絕萊豬立場遭到打壓，卻沒看到政府給她聲援，社會現象很奇怪，保障民眾食安者被約談、打壓，真正要保護人民的政府卻沒有跳出來講話，這是錯亂的時代，他站出來聲援蘇醫師。

羅廷瑋說，蘇偉碩日前受台中市教育產業工會等團體在台中出席記者會，表達對萊豬的疑慮，卻傳出收到警察局約談，還註明「無正當理由不到場，要發拘票」。

林碩杰說，他站出來挺蘇醫師，一是捍衛學童食安，萊豬拒入校園，二是要捍衛言論自由。

蔡明忠說，醫師以專業來討論萊豬的疑慮竟被查水表，會讓醫師等專業人士噤若寒蟬。