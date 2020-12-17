新聞評論/蔡政府暴力護萊豬 迫害醫師不准談萊毒

主張萊劑對人體有害的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩遭「查水表」，蘇證實此事。(本報資料照片)

蔡政府強力替美國 萊豬掃平進口障礙，祭出血滴子，迫害說出真相的醫師。衛福部以食安法告發主張萊劑有害人體的蘇偉碩醫師，企圖將之「滅口」，不只因其反萊豬，更因「蘇醫師」的專業身分踩到美台政府最大的痛處：沒有一個「人醫」敢公開替萊豬食安背書。

蘇內閣花大錢擺平豬農，用無數幹話與謊言對付人民，就是拿不出有力的科學證據，證明三天兩頭吃豬內臟的台灣 人，吃一世人萊豬不會得病。泛綠陣營裡多得是玩政治的醫生，但衛福部9月開了一次食安諮詢會議就謝謝再聯絡，甚至不敢公布關門會議的討論過程。

這場會議出席者16人，贊同者僅5人，反對及認為有疑慮者多達10人，另有1人未表態，比例懸殊。更讓衛福部知難而退的是，會中專家要求降低肝、腎的萊毒殘留容許量，間接證實萊豬的未知毒性堪慮。醫界知悉政府堅持開放，不背書但也不敢公開議論萊豬毒性影響，畢竟醫院診所仰賴健保過活。於是當年跟著在野民進黨 反萊牛萊豬的醫生教授，只剩蘇偉碩始終如一，反對到底。

蔡政府堅稱萊豬食安標準有科學依據，民進黨找科學家背書，除了請出曾批評蔡英文「心中沒有下一代」的化學家李遠哲，醫界更只能找到「獸醫」教授賴秀穗；人類食安問題，執政黨找化學家和獸醫作保證，這不是愚民，什麼是愚民？

蘇偉碩被東廠鎮壓之際，美國在台協會處長酈英傑訪台中市府，盧市長趁機說明反對民意。事後AIT罕見反擊，強調所有美國出口產品安全無虞，且符合科學標準；還警告「政治人物在消費者間散播不實資訊，對所有人無益」，要求各方以符合科學的根據來應對。

AIT和蔡政府異口同聲，主張美國萊豬食安有科學背書，反對有條件開放。但無所不能的美國政府卻拿不出具有全球醫界公認的科學報告，佐證所言有據。所謂的「安全殘留標準」只是美國在國際食品法典委員會政治角力的結果，以69對67通過萊劑殘留容許量標準，國際醫界沒共識，說明萊劑的毒性高爭議。試問AIT：所謂的科學標準，為什麼衝不過全球一百六十多國的禁令？甚至這科學標準都已被美國消費者所揚棄，只剩兩成的市場認同。

蘇偉碩的主張來自科學研究報告，並指出台灣醫界已有世界首份關於萊劑毒害人體報告，登上國際期刊。衛福部對相關專業研究始終置若罔聞，從未就毒性爭議與民間溝通，討論有效風控機制，一出手就是祭出法令剿滅異議。難道在台灣探索科學真相還不得牴觸法律？荒謬的是，台灣的法律天平根本七歪八斜，蘇貞昌、丁怡銘造謠，散布牛肉麵、信功肉品的不實訊息，已生損害於公眾及業者，衛福部裝聾作啞；有科學依據的卻被迫在晚間應訊。

這個無能無恥無良的「三無」政府，大外宣譴責中共羞辱黎智英，製造寒蟬效應，自己為了討好美國，正粗暴迫害吹哨醫生，箝制言論自由；蔡總統大可譏嘲香港人權寒冬凜冽，但她統治的民主台灣，連萊豬有毒都禁止討論，距人權冰河期不過一步之遙。