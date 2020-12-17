我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

新聞評論/蔡政府暴力護萊豬 迫害醫師不准談萊毒

重磅快評
主張萊劑對人體有害的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩遭「查水表」，蘇證實此事。(本報資料照片)
主張萊劑對人體有害的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩遭「查水表」，蘇證實此事。(本報資料照片)

蔡政府強力替美國萊豬掃平進口障礙，祭出血滴子，迫害說出真相的醫師。衛福部以食安法告發主張萊劑有害人體的蘇偉碩醫師，企圖將之「滅口」，不只因其反萊豬，更因「蘇醫師」的專業身分踩到美台政府最大的痛處：沒有一個「人醫」敢公開替萊豬食安背書。

蘇內閣花大錢擺平豬農，用無數幹話與謊言對付人民，就是拿不出有力的科學證據，證明三天兩頭吃豬內臟的台灣人，吃一世人萊豬不會得病。泛綠陣營裡多得是玩政治的醫生，但衛福部9月開了一次食安諮詢會議就謝謝再聯絡，甚至不敢公布關門會議的討論過程。

這場會議出席者16人，贊同者僅5人，反對及認為有疑慮者多達10人，另有1人未表態，比例懸殊。更讓衛福部知難而退的是，會中專家要求降低肝、腎的萊毒殘留容許量，間接證實萊豬的未知毒性堪慮。醫界知悉政府堅持開放，不背書但也不敢公開議論萊豬毒性影響，畢竟醫院診所仰賴健保過活。於是當年跟著在野民進黨反萊牛萊豬的醫生教授，只剩蘇偉碩始終如一，反對到底。

蔡政府堅稱萊豬食安標準有科學依據，民進黨找科學家背書，除了請出曾批評蔡英文「心中沒有下一代」的化學家李遠哲，醫界更只能找到「獸醫」教授賴秀穗；人類食安問題，執政黨找化學家和獸醫作保證，這不是愚民，什麼是愚民？

蘇偉碩被東廠鎮壓之際，美國在台協會處長酈英傑訪台中市府，盧市長趁機說明反對民意。事後AIT罕見反擊，強調所有美國出口產品安全無虞，且符合科學標準；還警告「政治人物在消費者間散播不實資訊，對所有人無益」，要求各方以符合科學的根據來應對。

AIT和蔡政府異口同聲，主張美國萊豬食安有科學背書，反對有條件開放。但無所不能的美國政府卻拿不出具有全球醫界公認的科學報告，佐證所言有據。所謂的「安全殘留標準」只是美國在國際食品法典委員會政治角力的結果，以69對67通過萊劑殘留容許量標準，國際醫界沒共識，說明萊劑的毒性高爭議。試問AIT：所謂的科學標準，為什麼衝不過全球一百六十多國的禁令？甚至這科學標準都已被美國消費者所揚棄，只剩兩成的市場認同。

蘇偉碩的主張來自科學研究報告，並指出台灣醫界已有世界首份關於萊劑毒害人體報告，登上國際期刊。衛福部對相關專業研究始終置若罔聞，從未就毒性爭議與民間溝通，討論有效風控機制，一出手就是祭出法令剿滅異議。難道在台灣探索科學真相還不得牴觸法律？荒謬的是，台灣的法律天平根本七歪八斜，蘇貞昌、丁怡銘造謠，散布牛肉麵、信功肉品的不實訊息，已生損害於公眾及業者，衛福部裝聾作啞；有科學依據的卻被迫在晚間應訊。

這個無能無恥無良的「三無」政府，大外宣譴責中共羞辱黎智英，製造寒蟬效應，自己為了討好美國，正粗暴迫害吹哨醫生，箝制言論自由；蔡總統大可譏嘲香港人權寒冬凜冽，但她統治的民主台灣，連萊豬有毒都禁止討論，距人權冰河期不過一步之遙。

美國 台灣 民進黨

上一則

蘇偉碩：萊豬有沒有毒 怕被討論嗎？

下一則

醫師遭查水表 衛福部：就是我們告的 誰再說再告！

延伸閱讀

盧秀燕會AIT處長 當面反萊豬 藍叫好綠批失禮

盧秀燕會AIT處長 當面反萊豬 藍叫好綠批失禮
助伊朗石化產品出口 中國阿聯4企業遭美國制裁

助伊朗石化產品出口 中國阿聯4企業遭美國制裁
台灣重返美國匯率操縱觀察名單 美：新台幣應升值

台灣重返美國匯率操縱觀察名單 美：新台幣應升值
台灣萊豬進口議題 AIT：討論應以科學為依據

台灣萊豬進口議題 AIT：討論應以科學為依據

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應