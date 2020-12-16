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決戰萊豬命令 前藍委絕食抗議 促記名表決

台灣新聞組／台北16日電
花蓮縣長徐榛蔚日前前往探視沈智慧。（圖：沈智慧辦公室提供）
花蓮縣長徐榛蔚日前前往探視沈智慧。（圖：沈智慧辦公室提供）

萊豬行政命令審查25日期滿，前國民黨立委沈智慧在立院門口發起「野薑花運動」，絕食抗議開放萊豬，她要求在開放萊豬進口的行政命令生效前，進行記名投票，「誰挺萊豬，必須承擔政治責任」，獲前國民黨主席朱立倫等多人呼應。

來源：聯合影音網

中國時報報導，據朝野14日的協商，至今年底前，立法院會除了25、29日外，也將於24、30、31日加開3次院會。25日是行政命令審查期滿，這段期間都有可能進入表決，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，18日朝野協商時再討論。

昨天氣溫驟降，藍營人士包括國民黨主席江啟臣、前主席馬英九、朱立倫，嘉義市長黃敏惠以及黨籍立委，均到場關心沈智慧，民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿也現身支持。

馬英九指出，美國為了出口豬肉至中國大陸、歐去，有八成豬肉沒有萊劑，且美國內用萊劑的也不多了，「全世界都不吃，我們幹嘛要搶著吃？」朱立倫呼籲朝野，不管是執政黨、在野各黨，大家就面對沈智慧的要求，勇敢地站在監督的角色，為民眾食安負責任的投下一票，讓執政當局知道真正的民意是什麼。

另據本報系聯合報報導，立法院昨天總質詢，立委關注萊豬爭議。行政院長蘇貞昌表示，他周一主持美豬美牛專案會議時，已要求海關盯緊進口業者申報，未來多少業者自哪個國家進口肉品，都能在「一塊板子」上看得清清楚楚。

國民黨立委羅明才質詢，為何歐盟、中國不開放萊豬進口，台灣卻要開放？經濟部長王美花王美花說，國情不同，台灣進口含萊克多巴胺美牛八年，在管制或食用已證明沒有安全疑慮，才會容許萊豬進口。

國民黨 中國 馬英九

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