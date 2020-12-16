黑白集／家事當公事辦 蘇貞昌業力引爆才開始

「統編案」延燒，行政院長蘇貞昌15日表示，「就是我」多事去買漫畫。名嘴羅友志質疑，討厭蘇貞昌已形成高民怨。（記者潘俊宏／攝影）

蘇貞昌用三倍券買漫畫送孫女，結帳打上行政院統編，遭質疑是「阿公報公帳買給你」，舉國譁然。一個月前，他的愛將丁怡銘買道歉牛肉麵，也遭網友揭發用政院統編報公帳，巧合的是，兩人都將責任甩鍋下屬。丁某下台時，蘇揆告誡「有錯就認，有過就改」；自己重蹈丁轍，則厚顏冷語「有人多事」。

綠委蘇巧慧護父心切，指責外界「歪樓」，稱蘇揆不過對孫女實踐承諾，從未想報公帳。若是尋常家事，大院長何必假日牽拖官員在媒體鏡頭前唱戲？還讓交際科官員周末停休，「多事」跑去前置作業。

交際科處理院長公務行程早有SOP，公帳打統編是照章辦事，出包關鍵在於蘇揆家事當國事來辦，才露出公私不分的馬腳。蘇內閣一再「習慣性打統編」，比吳淑珍找閨密湊發票更方便洗公帑，難怪網民懷疑，假公濟私的發票不知還有多少。

歪樓的是蘇揆，視政事如戲，欺世盜名。從哏圖中央廚房開始，政院一路假話假仙假動作，萊豬風暴 更是一日數騙，鄉民踢爆打統編，打假也是剛好而已。

蘇揆負評如潮，本想藉三倍券和疼孫老哏修補形象，誰叫他權力傲慢不思丁車之鑑，修臉變丟臉。這下江湖皆知，原來蘇貞昌才是老司機。蔡政府的表演政治，欺神騙人罄竹難書，業力引爆這才開始。