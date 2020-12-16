藍促公開特別費發票 蘇貞昌拒絕：不利行政穩定

行政院長蘇貞昌（圖）15日在立法院遭立委抨擊民進黨從擋美牛到開放美豬立場搖擺。（記者潘俊宏／攝影）

行政院長蘇貞昌捲入統編爭議，他前天說「有人多事」，昨天卻稱「就是我多事，去買漫畫。」有國民黨 立委建議蘇貞昌公開所有院長特別費發票自清，但蘇婉拒，表示持續討論發票，對行政穩定不是好事，反讓外界又有此地無銀三百兩的疑問。

來源：聯合影音網

蘇貞昌使用三倍券購買台灣 原創漫畫送給外孫女，卻被眼尖網友發現，結帳時打上了行政院統編，至今爭議不斷。蔡英文 昨天出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，現場媒體詢問內閣改組傳聞時，蔡英文握拳說，「衝衝衝，院長加油」，表達支持之意。

據中國時報報導，國民黨立委李貴敏昨在立院總質詢時表示，行政院已不是首次因發票打統編遭外界質疑，事情發生一次後總要改進，建議公布行政院長一年95萬元特別費的全部發票，讓民眾檢視有沒有不當報帳，「倘若不公開，行政院要如何消除民間疑慮？」

蘇貞昌答覆表示，身為院長，帶領龐大團隊，不會管到那麼細的事，「我旁邊站了誰、前置作業說了什麼，我不可能知道。」他強調，這輩子差不多都是攤開的、經過檢驗，如今他做為行政院長該有什麼費用或支出，都有紀錄，會經審計程序，但若為了一次發票的事，「又去燒一把更大的火，持續去討論，對行政穩定不是好事」。

行政院則說，蘇揆的特別費使用都依法辦理，且有主計單位嚴格把關，每一筆支出和核銷都必須合法。

此外，網上就此事的討論仍非常熱烈，即使行政院表示「統編是政院交際科同仁打的」、「蘇事前不知情」，但網友紛紛表示不相信，且不恥政院卸責說法，簡直有如日劇「半澤直樹」名言「下屬的功績是上司的功勞，上司的過錯卻是下屬的責任」。