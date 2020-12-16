新聞評論／民主掛嘴邊 蔡政府寬以待己、苛以律人

NCC在否決中天後，近來又傳出要推動「數位通訊傳播法」管制網路上的言論，因草案內容爭議大，遭質疑是箝制言論自由的下一步。(本報資料照片)

民主政治的基本原則是「主權在民」，國家權力由人民直間接行使；李登輝和陳水扁 相繼喊出「人民是頭家（老闆）」，原因在此。即使在共產主義的中國 ，許多機關門口都高懸「為人民服務」之標語，深知民意可以載舟、亦可覆舟。但把民主和人權掛在嘴上的蔡政府，對人民卻採取嚴管及懲戒模式，不斷高築限制之牆；另一方面，對待自己的失職，它總是輕輕帶過或推給他人。

蔡政府最近的一些爭議事件，這類「苛以律人、寬以待己」的情況層出不窮。隨便舉幾個例子：其一，網路流傳「蔡政府部會首長吃6980元便當」的謠言，行政院長蘇貞昌指示嚴辦，隨即有七名民眾被刑事局以違反《社會秩序維護法》送辦；其二，中天遭關台後轉往網路發展，NCC立即在臉書引述美國 法例稱對網路依然有法可管，引發「追殺」及「管制網路」之議；其三，蘇貞昌用三倍券幫孫女買漫畫卻開行政院發票，遭民眾踢爆後，以部屬「多事」卸責；其四，蘇內閣不許進口萊豬作任何標示，稱會遭到貿易報復，但民眾則以加拿大超市之「無萊劑」標示照片打臉。

上述事例都是最近發生，在在說明蔡政府的行政作為高度集中在「管制」和「管理」，動輒修法對人民行為及言論進行管控，甚至到了濫權踰法的地步。然而，對於政府官員本身之踰越或失職，主政者卻擺出推託、卸責、怪罪他人的姿態，毫無反省之意，更無意為人民的憂疑提供可行的解決之道。

以「官員吃高貴便當」之假訊息為例，這類資訊以圖文包裝得煞有介事，一般民眾難辨真偽。網民轉發這種訊息多半是出於好奇或不滿，未必有誹謗的故意，但蘇貞昌卻急急如律令要求警政嚴辦。問題在，民眾轉發一則假消息即被認定觸犯《社維法》，稱得上是公權力的合理行使嗎？對於七名被告，五都法院皆判決「不違法」，顯示法官皆不認為此舉有礙社會秩序。關鍵在《社維法》的構成要件，是要造成「公眾心生畏懼或恐慌」，而這則消息顯離影響公眾安寧甚遠，刑事局顯然是「拿牛刀殺雞」了。政府與其命令警力在網路大肆搜查民眾的無心誤失，還不如叫他們好好辦一些治安大案，更能贏回民心。

政府若真的重視民眾的網路言論，應該利用大數據多方解讀民意，進而從中剖析出自己應為的決策路線。而不是一味圍堵猜忌，想要管制街巷的悠悠之口，把民眾當成網路流氓或恐怖分子看待。何況，如今已非愚民可欺的時代，民眾對政府的「反監督」利眼也無處不在；否則丁怡銘和蘇貞昌利用行政院統編消費的小事，怎會被網民僅憑電視鏡頭即一眼識破？

相對於蔡政府不斷加強對人民的言論控制，政府官員失言失行及失職其實日益嚴重，這難道不需要監督？然而，民眾看到的卻是官員對自己的怠忽不以為意，任意推託。例如，NCC管制網路的爭議爆發後，官員信手把責任推給小編；蘇貞昌公費買書被揭穿後，他立刻責怪部屬「多事」。至於進口萊豬標示問題，蘇貞昌偽稱不能觸怒對手以免引發報復，還禁止地方採取自保的標示行動。自己不努力，還懲罰盡職者，這就是蘇式風格。

這個政府能把「寬以待己、苛以律人」的精神發揮到這個地步，只能說令人驚愕。至此，蔡總統或許還能夸夸自稱民主政府，但她能指出政府團隊在哪裡表現「為人民服務」的精神嗎？官員購私物開公家發票嗎？遭網民酸語便移送法辦嗎？