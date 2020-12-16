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蔡其昌：蔡英文、蘇貞昌以前不對盤 但新年改組不可能

記者蔡佩芳／台北16日電
蔡英文總統（左）和行政院長蘇貞昌（右）很久以前兩人不太對盤。(本報資料照片)
蔡英文總統（左）和行政院長蘇貞昌（右）很久以前兩人不太對盤。(本報資料照片)

近來內閣改組風聲不斷，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌關係備受關注。不過，立法院副院長蔡其昌斬釘截鐵表示，新年改組「絕對不可能」，他也強調，蔡英文總統非常信賴蘇貞昌。

蔡其昌上午接受廣播專訪時，被問到近來受到關注的蔡蘇關係。蔡其昌說，蔡英文總統與蘇貞昌互動不是相敬如賓型，雖然很久以前兩人不太對盤，這外界都知道，不是新聞。蔡其昌提到，不喜歡蔡英文、蘇貞昌的人都會有意挑撥，但蔡蘇的結合一路走來，包括非洲豬瘟、防疫、口罩國家隊等，大家覺得表現可圈可點。

主持人追問，「小英真的很信賴蘇貞昌？」蔡其昌表示，「信賴到了...」，蔡其昌還沒說完，被主持人打斷追問「發票、牛肉麵事件，小英一句怨言都沒有？」蔡其昌說，「沒有。」

主持人又追問，如果不是真的不需理會，總統府發言人張惇涵為何不斷否認？蔡其昌認為，可能外界傳聞太過，總統府如果出面回應6次，可能已被追問600次。但對盛傳的今年底明年初將換閣揆，蔡其昌說，「馬上的新年？絕對不可能！」

蔡其昌表示，行政院要改組只有兩個可能、兩個方向，一是爆發臨時性的事情，即使不一定是蘇貞昌的責任，但他必須負責，例如選舉結果，雖然不是他選非他過錯，但他要負責；其次是為年輕世代的布局或架構。蔡其昌說，大家對蘇貞昌有抱怨或挑戰，是蘇貞昌個性使然，不論是稱為龜毛或嚴謹，但都別想在他面前打馬虎眼。

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