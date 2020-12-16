都是2024年總統熱門人選 鄭文燦與賴清德王不見王

相隔十一天，桃園市長鄭文燦（左）和高雄市長陳其邁（右）15日再度合體，出席前總統李登輝紀念座談會，格外引發聯想。(記者劉學聖／攝影)

台灣 新聞組桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁昨天聯手出席一場座談會，相隔11天後，兩人再度合體。不過，副總統賴清德 和鄭文燦昨天下午先後出席雲林北港朝天宮活動，兩位下屆總統熱門人選卻「王不見王」，格外引發聯想。

相形之下，賴清德昨天密集在雲林縣跑行程，一早8時30分就到朝天宮主持開香儀式，賴清德前腳離開後，鄭文燦才隨後抵達參加朝天宮法會，參拜媽祖後到會客室休息時，一度與立法院前院長王金平短暫寒暄。

由於賴清德和鄭文燦被視為2024年民進黨總統熱門人選，外界質疑兩人「王不見王」，鄭文燦低調表示，行程很早就排定，這是他單獨安排雲林的行程，昨天也還有其他行程。

鄭文燦接連南下高雄，本月四日先造訪亞洲新灣區，和陳其邁交流人工智慧物聯網；鄭文燦和陳其邁昨再以野百合學運世代身分，一起出席中山大學「李登輝先生紀念座談會」。兩人不時搭肩拍背、咬耳朵，展現好情誼。外界關心下一步？鄭表示，希望為台灣做更多、更深化民主；陳說，以兩人的交情，「他會告訴我」，但目前還沒有。

鄭文燦說，他跟陳其邁都是五年級生，參與台灣由威權走向民主的過程，得以觀察的角度，分享當年李是如何回應改革呼聲與學生訴求。桃園推動參與式民主、參與式預算，他相信愈參與、愈民主，社會會更好。

外界看好鄭文燦為民進黨下屆總統熱門人選，陳其邁說，「我也看好啊！」鄭做任何事情都百分百投入，兩人認識多年，是革命夥伴。在同輩中，鄭是腦筋最聰明的一位，絕頂聰明。

國民黨高雄市黨部主委李哲華說，身為蔡英文 「大阿哥」的鄭文燦，不只到高雄，也到其他藍軍執政縣市趴趴走，是在為總統接班鋪路，顯然鄭文燦已在「後蔡英文時代」開始鋪路，而蔡英文也默許鄭文燦的布局。

李哲華說，過去賴清德與蔡英文的總統大位之爭，雖然最後賴仍勉為接受副手之位，但兩人已失去互信，蔡不會願意交棒給賴，以免下台後遭清算或推翻政策，因此蔡會找信任的鄭文燦。

高雄市新聞局長董建宏表示，陳其邁與鄭文燦一起出席座談會，是討論台灣民主歷程發展，希望讓台灣更好、民主更穩固，並持續為市民謀福利，藍營所質疑的權力布局並非兩人心中想法。