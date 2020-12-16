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都是2024年總統熱門人選 鄭文燦與賴清德王不見王

徐如宜
相隔十一天，桃園市長鄭文燦（左）和高雄市長陳其邁（右）15日再度合體，出席前總統李登輝紀念座談會，格外引發聯想。(記者劉學聖／攝影)
相隔十一天，桃園市長鄭文燦（左）和高雄市長陳其邁（右）15日再度合體，出席前總統李登輝紀念座談會，格外引發聯想。(記者劉學聖／攝影)

台灣新聞組桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁昨天聯手出席一場座談會，相隔11天後，兩人再度合體。不過，副總統賴清德和鄭文燦昨天下午先後出席雲林北港朝天宮活動，兩位下屆總統熱門人選卻「王不見王」，格外引發聯想。

相形之下，賴清德昨天密集在雲林縣跑行程，一早8時30分就到朝天宮主持開香儀式，賴清德前腳離開後，鄭文燦才隨後抵達參加朝天宮法會，參拜媽祖後到會客室休息時，一度與立法院前院長王金平短暫寒暄。

由於賴清德和鄭文燦被視為2024年民進黨總統熱門人選，外界質疑兩人「王不見王」，鄭文燦低調表示，行程很早就排定，這是他單獨安排雲林的行程，昨天也還有其他行程。

鄭文燦接連南下高雄，本月四日先造訪亞洲新灣區，和陳其邁交流人工智慧物聯網；鄭文燦和陳其邁昨再以野百合學運世代身分，一起出席中山大學「李登輝先生紀念座談會」。兩人不時搭肩拍背、咬耳朵，展現好情誼。外界關心下一步？鄭表示，希望為台灣做更多、更深化民主；陳說，以兩人的交情，「他會告訴我」，但目前還沒有。

鄭文燦說，他跟陳其邁都是五年級生，參與台灣由威權走向民主的過程，得以觀察的角度，分享當年李是如何回應改革呼聲與學生訴求。桃園推動參與式民主、參與式預算，他相信愈參與、愈民主，社會會更好。

外界看好鄭文燦為民進黨下屆總統熱門人選，陳其邁說，「我也看好啊！」鄭做任何事情都百分百投入，兩人認識多年，是革命夥伴。在同輩中，鄭是腦筋最聰明的一位，絕頂聰明。

國民黨高雄市黨部主委李哲華說，身為蔡英文「大阿哥」的鄭文燦，不只到高雄，也到其他藍軍執政縣市趴趴走，是在為總統接班鋪路，顯然鄭文燦已在「後蔡英文時代」開始鋪路，而蔡英文也默許鄭文燦的布局。

李哲華說，過去賴清德與蔡英文的總統大位之爭，雖然最後賴仍勉為接受副手之位，但兩人已失去互信，蔡不會願意交棒給賴，以免下台後遭清算或推翻政策，因此蔡會找信任的鄭文燦。

高雄市新聞局長董建宏表示，陳其邁與鄭文燦一起出席座談會，是討論台灣民主歷程發展，希望讓台灣更好、民主更穩固，並持續為市民謀福利，藍營所質疑的權力布局並非兩人心中想法。

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