賴清德獨行 鄭文燦結盟 誰奪2024大選令旗？

副總統賴清德昨到雲林北港朝天宮主持開香大典，賴前腳離開後，桃園市長鄭文燦後腳才到，被外界解讀為「王不見王」。(記者蔡維斌／攝影)

自從桃園市長鄭文燦脫口說出，「我有想過當總統」，鄭文燦一舉一動都被放大檢視，一邊是與高雄市長陳其邁相互拉抬，一邊是與副總統賴清德 王不見王，恐提前牽動民進黨 二○二四年前哨戰，令人充滿想像空間。

鄭文燦和陳其邁再度合體，卻與賴清德王不見王，箇中安排令人玩味。除了高雄的地緣政治至關重要，陳其邁更具有特殊指標。

首先，高雄是民進黨的關中要地，更是綠營的票倉中樞，當年被前市長韓國瑜攻破，曾是民進黨的奇恥大辱，綠營有志大位者必先鞏固高雄；其次，陳其邁二度攻頂高雄市長的過程，府院都投注高度關愛的眼神，鄭文燦交好「國王的人馬」，形同獲得層峰默許，格外具有政治意涵。

身為蔡英文 總統副手的賴清德則顯得含蓄，下鄉多以公益、政策行程為主，刻意降低政治味。特別是二○二○年黨內總統初選吞敗後，外界已經愈來愈少用「賴神」來形容賴清德，人生的首敗讓「賴神」變「賴副」，但賴清德從未放棄總統夢，儘管持續勤跑、卻也愈來愈低調，賴清德本周即私下走訪高雄，但沒發公開行程，陳其邁主動到場盡地主之誼，在鄭、賴之間皆維持友善距離。

賴清德素來被稱為「台獨金孫」，即使當行政院長時也不諱言台獨立場，加上力挺前總統陳水扁特赦立場，賴清德是少數被獨派接受的新潮流要角。

相較之下，鄭文燦的台獨成分仍待檢視，鄭文燦和陳其邁昨以「野百合學運」身分，聯袂出席前總統李登輝座談會，鄭文燦一句「希望深化台灣民主」，不無傳承李登輝的意味。

儘管蔡英文總統多次力挺行政院長蘇貞昌，但內閣改組傳聞不斷，可能成為黨內賦予鄭文燦的無形壓力，賴清德則持續踽踽獨行，二○二四綠營內戰仍撲朔迷離。