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看華航新識別 蘇：要先飛得出去

台灣新聞組／台北16日電
華航貨機隊新塗裝「CARGO」的C字裡有台灣地圖。民進黨立委王定宇質疑，新設計仍難讓外國人識別台灣，民間不能接受；行政院長蘇貞昌說，台灣可被識別很重要，但要先飛得出去。 (圖／華航提供)
華航貨機隊新塗裝「CARGO」的C字裡有台灣地圖。民進黨立委王定宇質疑，新設計仍難讓外國人識別台灣，民間不能接受；行政院長蘇貞昌說，台灣可被識別很重要，但要先飛得出去。 (圖／華航提供)

華航前天曝光全新貨機隊新塗裝，貨運標誌「ＣＡＲＧＯ」的Ｃ字裡有台灣地圖，CHINA AIRLINES字樣縮小置於機尾。民進黨立委王定宇昨天質疑，新設計仍難讓外國人識別台灣，無論網路、民間都不能接受；行政院長蘇貞昌說，讓台灣可以被識別很重要，但要「先飛得出去」。有網友質疑標誌像「大Ｃ吞台灣」，華航僅表示，謝謝指教。

華航今年運送援外口罩，外界認為CHINA AIRLINES字樣易被誤認為中國大陸航空公司，立法院七月通過決議文，要求交通部研提短中長期的華航改名計畫，短期應以不涉及改約航權談判的飛機塗裝重新設計為主。

王定宇說，華航新塗裝採用台灣地圖包在大Ｃ裡面設計，但國際未必知道台灣地圖，並不足以辨別這是台灣來的飛機；且CHINA AIRLINES字樣仍在，卻不見台灣字樣，「該彰顯的太含蓄，該低調的還是在」。

蘇貞昌表示，能被完整看見當然最好，但若飛不出去，也是白費，這次是貨機部分，未來國人同胞可以看到客機；蔡政府很認真，希望一步一步向前走，並且要走得穩。

交通部長林佳龍說，這次縮小CHINA AIRLINES的字樣，已比較不會造成混淆；各界有很多反應，華航也需要去聆聽，因為華航必須面對國人。

儘管疫情持續，星宇航空公司昨仍開闢日本大阪關西機場新航線，董事長張國煒說，開闢日本航線主要是因應貨運需求，同時先做暖身；目前評估，國內全面開放入出境的時間點可能落在明年底。

台灣 航線 日本

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