蘇貞昌：有和蔡總統聊到日本核食 但未討論開放

行政院長蘇貞昌15日出席立法院備詢。（記者潘俊宏／攝影）

國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花夫婦座車日前在陽明山發生車禍 ，意外揭露曾與日本 駐台代表餐敘。國民黨 立委陳玉珍今在立法院質詢時直指行政院長蘇貞昌不知情，對不開放日本核災食品的承諾恐無效。蘇揆則說，與蔡英文總統就日本食品議題常討論，但沒討論到開放的問題。

蘇貞昌、王美花等人今上午到立院施政報告並備質詢。陳玉珍質詢時詢問，與日本駐台代表泉裕泰餐敘是否提及福島五縣市食品進口，在場是否還有其他台方官員？

王美花表示，她是客人，基於禮貌不適合回答有誰參加餐敘，會中也無討論到日本食品進口議題，是比較輕鬆的聊天。

蘇貞昌也說，王美花與日本駐台代表見面，他不知情，事後王也未向他報告，「什麼應該讓我知道，什麼不必讓我知道，部長自己決定。」

由於蘇貞昌日前答詢時提到，自己沒有和駐日代表謝長廷見面。陳玉珍認為，蘇貞昌也不知道王美花與日本駐台代表餐敘，明年3月不會開放福島五縣食品進口的承諾恐怕沒效，蘇揆連忙表示「不會」，若蔡總統要開放，這種大事不會不跟他討論。

蘇貞昌說，像美豬、美牛問題，蔡總統和他交換意見很多次，對日本食品、對日關係等議題也常常討論，但沒有討論到現在開放的問題。