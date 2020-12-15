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新聞眼／監委高唱人權卻濫權 陳菊管管吧！

記者 陳熙文
監察院長陳菊。(記者季相儒／攝影)
監察院長陳菊。(記者季相儒／攝影)

監察院長陳菊上台以來，積極宣傳新成立的國家人權委員會，盼成為台灣人權議題的聚集地，如今卻有監委因疑似洩密遭函送，讓高唱人權的監委，籠罩「濫權」疑雲。

遭指控的監委昨天全力自清，並意有所指，稱洩密嫌疑人不只監委而已，是檔案經手的環節出了問題。但無論洩密者是誰，都已凸顯監院運作大有問題，且可能涉及侵害他人權利，需要甫上任的陳菊大力整頓。

陳菊上任至今，在人權委員會投注不少精力，甚至有意包山包海、探討各項人權議題；而一向缺乏公關的監院，也開始舉行各種柔性的人權活動。但這些動作卻模糊了監察院的真實任務：監督政府。

例如，監察院日前舉辦「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」期中調查記者會，社會普遍期待監院能點出兒少性侵的黑數、糾正現行體制的缺失及不足，最終卻只得到一連串的統計數據，更不敢提出政策主張。

然而，民眾期待監察院作為申訴政府、小蝦米對抗大鯨魚的靠山，如果未能發揮監督之能，淪為學術單位，豈非自證「廢監院」有理？監委涉嫌洩密只是冰山一角，疏於自我整頓的監察院，再出事恐只是時間問題。

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