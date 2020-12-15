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疑洩柯文哲約談紀錄 監院被批淪東廠

台灣新聞組╱台北15日電
傳因約詢台北市長柯文哲爆洩密案遭函辦，現任監委高涌誠（圖）14日表示，「這案子跟我一點關係都沒有。」(記者蘇健忠／攝影)
傳因約詢台北市長柯文哲爆洩密案遭函辦，現任監委高涌誠（圖）14日表示，「這案子跟我一點關係都沒有。」(記者蘇健忠／攝影)

第五屆監委張武修、高涌誠疑因洩漏台北市長柯文哲的約談紀錄，遭監院函送檢調偵辦。民眾黨昨表達強烈譴責，批評監院成為整肅異己的政治「東廠」，高涌誠、張武修這兩位涉案當事人，都是由蔡英文總統提名，人民對監察院及執政黨的信任已經蕩然無存，監察院長陳菊必須負起責任對外說明，如果確有疏失，必須公開向社會道歉。

台灣團結聯盟去年於監察院外舉行記者會，公布張武修、高涌誠就「器官捐贈案」約詢柯文哲的訪談錄音與逐字稿，總計陸續於YouTube發布11部訪談影片，引爆監察院洩密疑雲，前院長張博雅要求徹查；在第六屆監委上任後，監察院本月八日在院會決議通過，將全案函送檢調偵辦。

兩位當事人中，高涌誠為現任監委，他昨天表示，「器官捐贈案」是由張武修主查，他只是協助共同調查，從未接觸相關影音檔，更枉論外洩。高涌誠也為陳菊抱屈，畢竟這是監察院上一屆的案子，與她無關。

張武修指出，依照慣例，調查官完成調查後，會將相關資料交給監委，但針對此案，調查官當時沒有親自把資料交給他，直到疑似外洩後，他才得知有檔案遺失。

民眾黨譴責監察院不該淪為政黨打壓政敵的工具，並要求檢調應成立專案小組查明真相，高涌誠在接受調查期間必須停權。台北市政府發言人陳智菡也表示，北市府強烈要求，涉及洩密嫌疑的監委爭議人士應該停職，否則還可能會有壓迫情勢，對被調查的人相對不公平。

民眾黨並認為，最諷刺的是，監察院甫成立人權委員會，立刻出現這種調查影片外洩、運用國家機器打壓異己等違反人權的作為，呼籲人權委員會應該先進行內部調查，高涌誠也應辭去人權委員會職務，以示負責。

台灣 提名 蔡英文

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新聞眼／監委高唱人權卻濫權 陳菊管管吧！

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