作秀先套招？蘇貞昌「統編之亂」 疑點連環爆
行政院長蘇貞昌前天使用女兒的三倍券購買台灣原創漫畫送給外孫女，被眼尖的網友發現結帳時竟打行政院統編，引發爭議。行政院方面雖危機處理稱院長並不知情，但蘇貞昌的三倍券從何而來，又成熱議重點。資深媒體人朱凱翔指出，蘇的女兒、立委蘇巧慧的三倍券早就用掉，蘇巧慧則解釋，蘇貞昌拿的是她妹妹的三倍券。
來源：聯合影音網
台北中國時報報導說，據其他媒體報導，蘇貞昌說，孫女們很期待阿公買漫畫給她們，因此，他特別向蘇巧慧借了三倍券，履行承諾，為孫女買漫畫。不過朱凱翔卻發現，蘇巧慧幾天前才在臉書提醒網友趕快使用三倍券，蘇巧慧強調自己的三倍券已去買氣炸鍋，並PO圖證明自己已經花掉。
蘇巧慧昨在立法院受訪時解釋，蘇貞昌的女兒不只她一個，她的三倍券已經拿去買氣炸鍋了，「所以那是我妹的三倍券。」
報導指出，蘇巧慧並在臉書PO出蘇貞昌送給孫女的漫畫書，沒想到又引起網友軒然大波，有網友發現，蘇貞昌是13日去買漫畫，但是漫畫家李晴卻已經簽好名字要給蘇貞昌，還落款「12月12日」，網友懷疑，這是不是作秀先套招？還有網友引蘇貞昌的話說「有人多事」。
政院對此解釋，這本並不是蘇貞昌買的漫畫，而是店長在結帳後，特別送給蘇貞昌，有漫畫家12日在這裡辦簽書會，特別簽名要送蘇貞昌，蘇貞昌也請店家跟這名漫畫家轉達感謝。
朱立倫：任何公私不分就是貪汙
但此事仍引發在野黨抨擊、嘲諷。本報系聯合報報導，國民黨立委陳玉珍酸說，蘇不管大小事都打統編，可見「國家就是我家」，而比起丁怡銘買牛肉麵打統編，蘇貞昌比較強，教大家如何把三倍券「變成三倍」的用法。
國民黨文傳會主委王育敏批評蘇貞昌買漫畫、丁怡銘買牛肉麵都打統編，還好意思號稱「治軍嚴謹」？文傳會副主委黃子哲質疑，這會不會是慣性動作？「小編會出錯、統編也會出亂，小編加統編，會不會是蘇貞昌快被放逐邊緣的前兆？」
國民黨前主席朱立倫昨天說，看來行政院前發言人丁怡銘不是例外，「任何公私不分就是貪汙」，蘇院長應該明確宣示，徹查這樣的行為是不是成為行政院的慣例？
台北市長柯文哲昨天也大酸：「有什麼樣的老闆，就有什麼樣的發言人。」
來源：聯合影音網
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