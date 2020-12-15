作秀先套招？蘇貞昌「統編之亂」 疑點連環爆

行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫卻被發現打行政院統編。（記者莊昭文／攝影）

行政院長蘇貞昌前天使用女兒的三倍券購買台灣 原創漫畫送給外孫女，被眼尖的網友發現結帳時竟打行政院統編，引發爭議。行政院方面雖危機處理稱院長並不知情，但蘇貞昌的三倍券從何而來，又成熱議重點。資深媒體人朱凱翔指出，蘇的女兒、立委蘇巧慧的三倍券早就用掉，蘇巧慧則解釋，蘇貞昌拿的是她妹妹的三倍券。

來源：聯合影音網

台北中國時報報導說，據其他媒體報導，蘇貞昌說，孫女們很期待阿公買漫畫給她們，因此，他特別向蘇巧慧借了三倍券，履行承諾，為孫女買漫畫。不過朱凱翔卻發現，蘇巧慧幾天前才在臉書 提醒網友趕快使用三倍券，蘇巧慧強調自己的三倍券已去買氣炸鍋，並PO圖證明自己已經花掉。

行政院長蘇貞昌13日用振興三倍券買漫畫送給孫女，發票上打了行政院統編，引發爭議。蘇貞昌女兒、民主進步黨籍立法委員蘇巧慧（圖）14日在立法院受訪說明。（中央社）

蘇巧慧昨在立法院受訪時解釋，蘇貞昌的女兒不只她一個，她的三倍券已經拿去買氣炸鍋了，「所以那是我妹的三倍券。」

報導指出，蘇巧慧並在臉書PO出蘇貞昌送給孫女的漫畫書，沒想到又引起網友軒然大波，有網友發現，蘇貞昌是13日去買漫畫，但是漫畫家李晴卻已經簽好名字要給蘇貞昌，還落款「12月12日」，網友懷疑，這是不是作秀先套招？還有網友引蘇貞昌的話說「有人多事」。

政院對此解釋，這本並不是蘇貞昌買的漫畫，而是店長在結帳後，特別送給蘇貞昌，有漫畫家12日在這裡辦簽書會，特別簽名要送蘇貞昌，蘇貞昌也請店家跟這名漫畫家轉達感謝。

國民黨前主席朱立倫14日受訪，質疑公私不分就是貪汙，應徹查打統編行為是否成為行政院的慣例。（記者劉宛琳／攝影）

朱立倫：任何公私不分就是貪汙

但此事仍引發在野黨抨擊、嘲諷。本報系聯合報報導，國民黨 立委陳玉珍酸說，蘇不管大小事都打統編，可見「國家就是我家」，而比起丁怡銘買牛肉麵打統編，蘇貞昌比較強，教大家如何把三倍券「變成三倍」的用法。

國民黨文傳會主委王育敏批評蘇貞昌買漫畫、丁怡銘買牛肉麵都打統編，還好意思號稱「治軍嚴謹」？文傳會副主委黃子哲質疑，這會不會是慣性動作？「小編會出錯、統編也會出亂，小編加統編，會不會是蘇貞昌快被放逐邊緣的前兆？」

國民黨前主席朱立倫昨天說，看來行政院前發言人丁怡銘不是例外，「任何公私不分就是貪汙」，蘇院長應該明確宣示，徹查這樣的行為是不是成為行政院的慣例？

台北市長柯文哲昨天也大酸：「有什麼樣的老闆，就有什麼樣的發言人。」

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