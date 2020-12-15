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買漫畫打統編 蘇貞昌：有人多事 業者：科員先行告知

台灣新聞組／綜合15日電
行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫書送外孫女，發票卻打統編惹議，他14日在台南受訪時回應說是「有人多事」、「多此一舉」，他不會報公帳。（記者謝進盛／攝影）
行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫書送外孫女，發票卻打統編惹議，他14日在台南受訪時回應說是「有人多事」、「多此一舉」，他不會報公帳。（記者謝進盛／攝影）

行政院長蘇貞昌前天參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送給外孫女，遭眼尖網友發現蘇結帳時打上行政院統編，蘇揆昨受訪回應說是「有人多事」、「多此一舉」，他不會報公帳；台灣漫畫基地則發出聲明表示，會在發票上打上統編，是政院科員於前置作業溝通時先行告知。

來源：聯合影音網

蘇貞昌昨由台南市長黃偉哲、自來水公司董事長胡南澤等人陪同出席自來水公司員工訓練園區啟用典禮，回答媒體詢問時說，因三倍券使用期限將至，估計還有數十萬人還沒領，希望國人趕快領，還沒用的趕快用，他買漫畫書送外孫女，是希望鼓勵還沒使用的國人把握最後期限快使用，沒想到「有人多事」、「多此一舉」打了統編，他事前不知情，且振興三倍券依規定也不能報公帳，請外界不要以此作文章。

行政院昨晚回應，蘇揆所有買給孫女的漫畫皆為使用家中尚未花用的三倍券付費，並未使用院長個人特支費或其他公務預算。蘇揆公開使用三倍券購漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。但有交際科員工事先提供行政院資訊給店家，店家在結帳時並沒有詢問蘇貞昌是否應該打上統編，蘇貞昌本人對發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，明日立即向蘇貞昌本人拿到發票後，前往更換收據發票。

台灣漫畫基地則昨早發出聲明表示，蘇貞昌來漫畫基地結帳時，並沒有報統編，會在發票上打上統編，是政院科員於前置作業溝通時先行告知。

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