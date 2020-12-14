綠委提案將僑委會併外交部 藍反對擋案

民進黨立委蘇巧慧領銜提案修正「行政院組織法」部分條文，擬將僑委會併入外交部，改為「外交及僑務部」。(本報資料照片)

民進黨立委蘇巧慧領銜提案修正「行政院組織法」部分條文，擬將行政院構想的「數位發展部」改為「數位發展委員會」，僑委會則併入外交部，改為「外交及僑務部」。國民黨 立委憂心將使僑務推動受阻，上周五院會將此案退回程序委員會。

國民黨立院黨團總召林為洲表示，僑委會工作內容和外交部還是有不同，我國邦交 少，很多外交事務需要靠僑胞去努力，在某個層面上，僑委會相對比外交部靈活，若未來組織合併後，用外交部名義交涉，有些國家會忌諱，這是很現實的問題。

林為洲說，透過僑領、僑胞推動民間交流，都還有其功能，且此案也不是行政院版本，可以再思考；國民黨團不會一再退案，若行政院組改方案出爐，可以到委員會一併討論，「但現在顯然還不成熟」。

國民黨立委溫玉霞表示，海外僑胞很多時候為配合政府政策一直幫忙，在非洲、中南美洲國家推動許多民間交流活動，僑務委員長都可以去參加；若組織合併後屬於外交部範疇，很多地方都會去不了，在無邦交國家，甚至連活動都辦不下來，這對國家外交運作並非好事。

針對「數位發展委員會」，國民黨立委陳玉珍認為，數位發展固然重要，但若主要業務是為資安 ，應無必要到政院原構想的設立數位發展「部」層級。她也說，組改可以討論，最擔心是執政政府用人及整體施政出了問題，想以資安之名行控制言論之實，這才是最可怕的。