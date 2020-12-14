數位發展部政院、蘇系不同調 藍委批組改復胖養肥貓

民進黨立委蘇巧慧（右二）近日領銜提出「行政院組織法」修正草案，主張成立「數位發展委員會」。她的父親、行政院長蘇貞昌（右）13日表示，組改是很大的工程，行政院盤整全部、多方考量，也要尊重立委的意見。(本報資料照片)

蔡英文總統在今年五二○連任就職演說中提及「成立一個專責的數位發展部會」，行政院原已研擬設立「數位發展部」；但行政院長蘇貞昌的女兒、民進黨 立委蘇巧慧近日領銜提出將教育部 改為「國民教育部」，高等教育併入科技部為「科技及高等教育部」，另成立「數位發展委員會」。

本報系聯合報報導，因蘇巧慧身分特殊，且由她領銜提案的行政院組織法修法版本，與政院規畫「數位發展部」的方向明顯不同調，引發外界揣測。

蔡總統在今年就職演說宣示，行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動，包括成立一個專責的數位發展部會。據了解，行政院近期與國會積極溝通，已表明將相關組改修法草案在本會期送入立法院，現在卻傳出執政黨立委有不同意見。

蘇巧慧、吳琪銘、王美惠、伍麗華、莊競程、張宏陸等民進黨立委日前共同提案，主張在行政院組織法擬新增「數位發展委員會」，同時將科技部改為「科技及高等教育部」，教育部則改為「國民教育部」。該版本並廢止僑委會、退輔會，業務併入外交、國防兩部會，改為「外交及僑務部」、「國防及退伍軍人部」；並將政院案中的「交通及建設部」恢復成交通部。

被問到組改主張與行政院不同調？蘇巧慧解釋，部會或委員會各有利弊，部會當然效率比較高；數位發展屬於跨部會性質，每個部會都有數位需求，若以委員會的形式，較能夠跨單位做整合。

台北中國時報報導，民進黨在野時大喊組織改造，經濟部、財政部旗下多個國營事業和官股金融機構，被民進黨痛批是卸任首長的「養老機構」；未料執政後，政府單位愈設愈多。蔡政府在2018年捐助成立國防安全研究院，國民黨 主席江啟臣質疑國安院「很多人靠關係進去」，等於是政府養肥貓。就連一度被要求廢除的監察院也成立國家人權委員會。

國民黨立委李德維批評，民進黨在野時，就要政府「瘦身」，執政後「復胖」，還要「更胖」，目的就在安排自己人馬，這就是民進黨的政治鬥爭手段。