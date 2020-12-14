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新聞眼／「數位」暗流 蔡蘇爭鋒新衝突點？

記者 陳熙文、林河名
總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）。(記者葉信菉／攝影)
總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）。(記者葉信菉／攝影)

蔡英文總統在今年五二○連任就職演說，除拋出治國大計，少數設定的具體目標之一，就是要成立一個專責的數位發展部會。行政院原已研擬設立「數位發展部」，並積極與執政黨立委溝通，力拚在年底前將相關修法送入立法院審議。如今，以蘇貞昌女兒蘇巧慧為首的蘇系立委提案修法，除了政院版草案可能被「翻案」，也引發更多政治聯想。

對設立「部」或「委員會」，儘管蔡總統就職演說中未說死，但部、會功能不一，在行政院朝「部」規畫多時之後，如今殺出蘇巧慧等人的「委員會」方案，就算是在政院版本出爐前「多一個討論的方向」，也因時機點的敏感，以及蘇系立委的派系色彩，讓外界對蔡蘇之間的政策主張差異又多了種種聯想。

特別耐人尋味的是，一向強硬的行政院長蘇貞昌，面對行政院準備多時的政策方向遭自家立委質疑，他第一時間並沒有為政院的政策規畫辯護，或試圖與立委溝通，而是受訪時放軟態度，表示「組改是很大的工程」、「也要尊重立委的意見」，顯然可見轉圜、修改的空間。霸氣蘇揆異常尊重國會姿態，全然不符他平日風格，反而更顯突兀。

政府組織改造攸關未來發展，如果曠日廢時，無異將拖累國家競爭力。但台灣光是行政院組改已經進行數十年，即使馬政府2010年完成配套立法，如今又已十年，尚有許多部會未能完成組織改造；反倒「黨產會」、「促轉會」等新機關不斷冒出，增添更多爭議。

組改之所以困難，正由於牽扯機關總數及人事員額，以及部會業務、功能的整併或切割。前立委林濁水昨天就質疑，「數位發展」不正是經濟部、科技部在做的事，何須「偉大成部級機關」？一語道破組改思維的困境與矛盾。

台灣 蔡英文

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