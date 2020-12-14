蘇嚴辦6980元便當案 5法院齊打臉不罰

行政院長蘇貞昌。(記者林伯東／攝影)

近日部分網友於臉書 貼文，指蔡政府部長級會議所訂的便當一個近7000元台幣(約248美元 )，行政院長蘇貞昌出面駁斥為假消息，指示嚴辦後，警方積極「打假」，全台約詢貼文網友，認定多名網友散布謠言，依《社會秩序維護法》送辦。台北中國 時報報導，台北、台中、高雄、新北、桃園五個法院簡易庭的法律均認為不構成，迄今已裁定七名網友不罰。

報導說，在蘇院長一聲令下，警方大動作約詢全台多名貼文的網友後，陸續移送各地法院簡易庭裁處。但各地法院見解一致，「打臉」蘇貞昌及警方，均認為無法證明網友是明知為謠言仍故意散布，且貼文內容也不至於讓民眾產生畏懼或恐慌等負面心理，不符《社維法》構成要件，因此均裁定不罰。

本報系聯合報報導，警方移送指出，李姓男子今年8月30日晚間8點多，在臉書公開貼文表示，蔡政府部長級會議中午吃的便當，是米其林一星餐廳山海樓的山海珍寶盒三層便當，一份有17樣菜色，可供四到六人吃，一份6980元台幣，即一人吃得花費1745元。「以前連戰時代開會吃便當一個便當500還是800，被罵得臭頭，不知民間疾苦，那蔡政府呢？」

警方查獲後將李移送裁罰，但高雄地院簡易庭認為，李沒查證就貼文固然不當，但沒造成恐慌，不構成社維法63條，裁定免罰。