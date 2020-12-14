我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

蘇嚴辦6980元便當案 5法院齊打臉不罰

台灣新聞組╱綜合14日電
行政院長蘇貞昌。(記者林伯東／攝影)
行政院長蘇貞昌。(記者林伯東／攝影)

近日部分網友於臉書貼文，指蔡政府部長級會議所訂的便當一個近7000元台幣(約248美元)，行政院長蘇貞昌出面駁斥為假消息，指示嚴辦後，警方積極「打假」，全台約詢貼文網友，認定多名網友散布謠言，依《社會秩序維護法》送辦。台北中國時報報導，台北、台中、高雄、新北、桃園五個法院簡易庭的法律均認為不構成，迄今已裁定七名網友不罰。

報導說，在蘇院長一聲令下，警方大動作約詢全台多名貼文的網友後，陸續移送各地法院簡易庭裁處。但各地法院見解一致，「打臉」蘇貞昌及警方，均認為無法證明網友是明知為謠言仍故意散布，且貼文內容也不至於讓民眾產生畏懼或恐慌等負面心理，不符《社維法》構成要件，因此均裁定不罰。

本報系聯合報報導，警方移送指出，李姓男子今年8月30日晚間8點多，在臉書公開貼文表示，蔡政府部長級會議中午吃的便當，是米其林一星餐廳山海樓的山海珍寶盒三層便當，一份有17樣菜色，可供四到六人吃，一份6980元台幣，即一人吃得花費1745元。「以前連戰時代開會吃便當一個便當500還是800，被罵得臭頭，不知民間疾苦，那蔡政府呢？」

警方查獲後將李移送裁罰，但高雄地院簡易庭認為，李沒查證就貼文固然不當，但沒造成恐慌，不構成社維法63條，裁定免罰。

臉書 美元 中國

上一則

5指標檢測 台人退休力不及格 最大隱憂財務不足

下一則

蘇貞昌稱標萊劑引貿易報復 馬駁斥：找理由討好美國人

延伸閱讀

又來？蘇貞昌買漫畫打統編 政院：已重開發票

又來？蘇貞昌買漫畫打統編 政院：已重開發票
內閣改組空穴不來風 萊豬進口後是蔡蘇關係關鍵期

內閣改組空穴不來風 萊豬進口後是蔡蘇關係關鍵期
一天兩次同台 蔡英文、蘇貞昌力駁不合

一天兩次同台 蔡英文、蘇貞昌力駁不合
蘇貞昌：標示萊豬 恐遭他國貿易報復

蘇貞昌：標示萊豬 恐遭他國貿易報復

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網驚：到底是哪些人支持？

2020-12-13 10:06
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票