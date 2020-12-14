國民黨：網管法若通過 網紅也將被查水表

國民黨舉行記者會批蔡政府箝制言論自由。(記者劉宛琳／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）擬具「網際網路視聽服務管理法」（簡稱網管法）草案，國民黨 今上午舉行記者會，批評蔡政府在下架中天新聞台後，下個箝制言論自由的目標就是網路，意圖針對網路上對蔡政府不利的言論趕盡殺絕，該法若實施，未來台灣 將沒有言論自由可言。國民黨革實院院長羅智強嗆：「總統不當當網管，蔡英文 你夠了沒有？」

國民黨文傳會主委王育敏指出，「網管法」中有5個箝制言論自由的規定。規定網際網路視聽服務提供者得向NCC登記，美其名是「自願登記」，但實際上，NCC可以考量使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益等，強制要求登記；未依要求登記者最高可以罰新台幣100萬元，並得按次連續處罰。

王育敏接著指出，該法還規定網路視聽服務提供者必須設置「我國內容專區」，揭露當年度自製或合製我國內容之具體措施與比例，若不遵從，最高可以罰50萬並按次連續處罰。網路視聽服務事業必須定期向NCC申報使用者數量、營業額、點擊數、流量及使用情況，申報資料範圍由NCC認定並公告，違者最高可以罰50萬元，並得按次連續處罰。

王育敏還說，該法草案第13條屬於「帝王水表條款」，條文中規定只要NCC認定內容「妨害國家安全」、「妨害公共秩序」、「善良風俗」，經限期改正未改正，最高也是可罰100萬元，並得按次連續處罰。 該法第14條規定，網路視聽服務事業一定要共同成立或加入自律組織，遵守團體自律規範，若不照辦，也是最高罰50萬元按次連續處罰。

王育敏提醒，該法對象表面上針對Netflix、LINE TV等提供國內用戶收視業者，或是名其名要遏止對岸文化侵擾，但探究其相關規範其實不分國境，對台灣內部影響深遠，民進黨將網管法包裝成防禦台灣不受外部文化侵害的必然之舉，但卻掩蓋不了蔡政府意圖藉此逐步箝制台灣人民思想與言論自由。

王育敏擔心，該法若通過，箝制言論自由的範圍將更加擴大，涉及社會大眾常用的Facebook、YouTube、Instagram等平台業者，若民眾在這些社群網站發文被指稱是不實消息，政府主管機關或檢舉人可要求平台將該內容下架，違者處以罰鍰。

羅智強感嘆，蔡英文關了中天之後，並沒有停止對言論自由的追殺和迫害，NCC血滴子轉向網路管制，政府化身為網管箝制發言，連訂閱超過上千的Youtuber都要被查水表，「所有的網紅、Youtuber要不要出來說話？你能夠容許蔡英文化身網管天天盯著你嗎？」民進黨在野最時喜歡說「當獨裁成為事實，革命就成為義務」，蔡英文請好好想想到底要把人民逼到什麼地步，沒有最獨裁只有更獨裁就是蔡英文。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，蔡英文在人權日上宣示台灣人權已經升級，事實上是所有的新聞自由和人權都要「下跪」。NCC自己都管不好了，怎麼有權利或能力管致網路或認定網路上妨害國安和公共秩序善良風俗的事項呢？假設連OTT專法跟數位通訊傳播法都過了以後，NCC會變成獨立怪獸，變成有執照的流氓。希望行政院政委唐鳳要出來表明立場、捍衛言論自由。