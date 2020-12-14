黑白集╱「助日代表」為了面子 要民眾吃核食

駐日代表謝長廷（右）說，開放日本核食入台「 感覺沒這麼快！」。(本報資料照片)

一個外交官要離譜到什麼地步，才會讓人無法忍受，看看駐日代表謝長廷的行徑就知道了。中共外長王毅 訪日時，謝長廷正好返台，不在崗位上。談到福島核食進口台灣 ，謝長廷說，日本 核食有望輸陸，如果台灣比大陸晚開放，會讓日本支持我們的政治家「沒面子」。

日本核食開放與否，須經食安認定及雙方談判才能敲定；但在謝長廷眼裡，竟能簡化成「面子」問題，且面子是要做給日本政治人物。在他心中，此事似乎無關台灣民眾健康，也無須進行任何溝通與說服；也因此，一項公共政策在他眼裡只是件「人情」。難怪謝長廷會被譏為「助日代表」，他的使命感，很少在為台灣爭取利益。

王毅訪日，事關兩岸對日關係的消長進退，謝長廷卻恰好返台，讓代表處放空城。未守崗位也就罷了，謝長廷還鼓其如簧之舌辯稱，「除非我們跟北京有管道」，否則無從知悉王毅訪日期程。此話又在打太極，王毅訪日何須從北京得知，日方的管道不是更直接？或者，他是在責備蔡政府搞壞兩岸關係？

話說回來，「吃核食，給面子」如今似非謝長廷一己之見，而成蔡政府共識。那天，國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花夫婦夜訪日本駐台代表泉裕泰官邸，所為何事？多虧一場車禍，讓事情洩底了。