新聞評論／日核食叩關 蔡政府又要不戰而降？

日本核食是否解禁的爭議又起。圖為高雄某百貨公司的日本食品展。（本報資料照片）

陽明山一起交通事故，撞出日本 代表夜宴國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦密談核食的疑雲。雖然王美花強調席間沒有討論核食，但日本副代表拜會國民黨遊說，駐日代表謝長廷返台探路，日本核食已經兵臨城下，顧立雄夫婦密會日本代表，就算未談核食，恐怕也是盡在不言中了。

萊豬開放在即，核食砰然叩關，蔡政府將兩大食安爭議，緊扣經貿外交，強迫人民作生存抉擇。明明政府應守護國人食安，並爭取最佳條件，但對萊豬卻不戰而降，眼看核食又將重蹈覆轍。為何蔡政府面對美日只會搖尾討拍，毫無能力為國人爭取權益？

蔡總統聲稱開放萊豬能打開全球經貿活路，謝長廷也強調不開放核食會影響我國加入CPTPP。蘇揆更加碼恐嚇人民，指不吃萊豬無法和CPTPP 11國作朋友；但美國早已退出，莫非蘇揆準備開放他國萊豬進口？更荒謬的是綠委郭國文擬邀安倍前首相訪台，吹噓為助台加入CPTPP而來，要蘇揆解決美豬、排除核食障礙，將來「名留青史」。美國不談經貿協定，人民大罵白吃萊豬，蔡政府竟盤算著改用CPTPP替萊豬與核食鋪路。

明年是東日本大地震十周年，加上東奧等背景下，日本政府積極從事福島復興，加速農林水產業重返國際市場。日本叩關壓力籠罩藍綠；日本代表夜宴國安會秘書長與經濟部長夫婦，更是「打蛇打七寸」。儘管蘇揆聲稱現在沒處理核食問題，但也宣示會依據科學證據與國際標準開放，說詞與萊豬如出一轍，顯見早已準備用謊言與恐嚇來強迫人民吞食。

農委會主委陳吉仲說，全球只剩中國與台灣 管制進口；但明明韓國已在世貿組織勝訴，繼續禁止日本水產進口。謝長廷說，若中國先於台灣開放核食，親台日本政界人士會沒面子，強調應參考歐盟和美加作法，而不是參考中國或反日國家。他若非無知，就是刻意利用仇中混淆食安爭議。

依日本農林水產省分類，各國對日本核災區農水產進口分兩類，一是部分縣或全國產品禁入，一是部分縣及全國產品提供證明進口。美韓、兩岸港澳同列第一種，差別在禁入品項不全相同；歐盟等國因進口量及種類少，風險低而大幅解禁 ，屬於第二類。

重要的是，日本農林水產出口前五名地區，港、中、美、台、韓；五地政府根據人民飲食習慣，考量食安風險各採進口管制。日本與台灣以外的四地政府均以談判換取解禁，四地政府保障人民也藉機處理對日關係。但蔡政府除要人民忍讓，極力討好日本大哥哥外，還為台灣作了什麼？

以大陸為例，外長王毅訪日，雙方同意建立農林水產品合作協商機制，擴大共同利益也為習近平訪日營造氣氛；而早在2018年安倍訪陸時，中日高層對話開啟核食解禁談判，當年底大陸開放新潟白米，在陸方指定的日本加工廠處理後進口，其他產品則因放射物質標準歧見未獲解禁。

另一個例子是韓國。福島核災後，韓國禁止福島等縣市水產進口，後來福島電廠輻射汙水外洩海洋，韓國更全面禁止日本水產進口，日方到世貿組織打官司敗訴確定。世貿判決也屬國際標準，在日本準備將事故電廠核廢水海放之際，蔡政府是對日本照單全收，還是參考韓國主張？

顧立雄夫婦可以和日本代表夜酌，官員卻上不了談判桌，任人予取予求。國人只看到執政者藉與美日政要互動為個人造神，將不戰而降美化成關係緊密，倘若蔡政府果真翻轉台灣國際地位，為什麼連市井小民的餐桌都守不住？