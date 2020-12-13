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核食叩關 蔡英文認日方關切 馬英九促再公投

記者林敬殷、鍾維軒／台北13日電
蔡政府是否將開放日本福島五縣市核災區食品引發關注。圖為日本超市，福島縣生產的農產品。（本報資料照片）
蔡政府是否將開放日本福島五縣市核災區食品引發關注。圖為日本超市，福島縣生產的農產品。（本報資料照片）

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夜會日本台灣交流協會代表泉裕泰，外界關注，蔡政府是否將開放日本福島五縣市核災區食品？蔡英文總統昨天表示，駐日代表謝長廷日前返台見她，表達日方對福島食品的關切，但政府在這個階段並沒有任何實質的討論。

前總統馬英九昨說，2017年公投時，民意已經否決過日本核災區食品進口議題，蔡政府若要開放，應該再次舉辦公投。新北市長侯友宜質疑，蔡政府連萊豬問題都還沒處理好，現在還要討論開放核食，不會太離譜嗎？

蔡英文昨受訪時表示，謝長廷見她時討論的議題，包括所有台日關係的重要議題，也表達日方對福島食品的關切，政府在這個階段並沒有討論福島食品要如何處理的問題，「我們聽到了日方的關切，但在這個階段沒有任何實質的討論。」

王美花表示，在她還擔任經濟部次長時，她與泉裕泰就約了；6月底她升部長，餐會就一直延後，改了一、兩次，一個月前左右敲定時間，是一個「禮貌性的餐敘」。媒體追問未來是否安排正式拜會？王美花說，駐台代表會有各種不同議題，就會與相關的政府單位接洽，這是很正常的。

是否有感受到日方壓力？王美花表示，經濟部每一個業務都不容易處理，各種事情都要努力去做，在完成之前都有各式各樣的壓力。

日本 蔡英文 公投

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