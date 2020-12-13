內閣改組空穴不來風 萊豬進口後是蔡蘇關係關鍵期

萊豬、核食議題延燒，內閣改組傳聞不斷。蔡英文（左）和蘇貞昌（右）罕見一天兩同台，駁斥不合傳聞。（記者葉信菉／攝影）

儘管蔡英文 總統多次表態力挺行政院長蘇貞昌，但內閣改組傳聞四起。政壇人士直指，萊豬、核食議題延燒，蘇貞昌現在沒有異動的問題，因為內閣人事牽動黨內派系平衡和接班梯隊布局，明年萊豬開放進口到農曆春節前，才是觀察蔡蘇關係的關鍵期。

內閣改組風聲不斷，府院近日聯手消毒。不過，回頭看蔡英文總統更換閣揆模式，閣揆林全、賴清德 傳出異動時，總統府都對外聲稱「假訊息」，也曾上演總統力挺閣揆戲碼，但最後都證實「傳聞為真、否認為假」，賴清德甚至還成為蔡總統黨內初選對手；總統府前秘書長陳菊要接任監察院長前，高層也否認傳聞，最後都證明並非空穴來風。由於殷鑑不遠，這次內閣改組新聞才鬧得沸沸揚揚。

蔡、蘇從競爭到合作，轉捩點是2020年黨內總統初選。當時賴清德執意挑戰，引起黨內大老側目，綠營人士指出，直到賴清德宣布參選的前一天，黨內重量級人士都無法得到賴清德本人的證實，蘇貞昌當天在行政院長辦公室等到深夜才等到賴的來電。

據指出，蘇貞昌在電話中劈頭就質問，以兩人這麼久的交情，為什麼這麼晚才告訴他。據了解，蘇貞昌之後見了蔡英文並直言，兩人過去「有冤仇」，但「現在是我最挺妳」。

蔡蘇為了政治現實合作，但蘇自接閣揆以來，霸氣甚或「鴨霸」作風，黨內各派系累積不少怨言。不僅有黨內大老頻頻透過媒體放話，新系大將段宜康也曾在臉書嗆聲，當聲望高到可以不講是非、權力大到可以為所欲為，「當你忘了這個位子也是別人給的，我們就等著你來道別」。

黨政人士指出，蘇貞昌在防疫、非洲豬瘟、對抗藍營當然有功勞，但從內閣、國營事業、金融機構、公股行庫到地方警政人事安排，蘇貞昌決策既果決又獨斷，甚至連層峰屬意的人事，政院也未必埋單；蘇內閣表面提拔事務官有正當性，實際卻阻絕其他派系插旗，「最大的錯誤是，缺乏部會政務歷練，民進黨下一代接班人才出現嚴重斷層」。

據指出，在防疫作為上，特別是武漢台商在封城令解除後應否安排回台，蔡考量人道和蘇強硬防堵的主張並不一致；關中天、開放萊豬進口、疫苗 採購東洋遭封殺，甚至之後疫苗採購的布局，蘇都有自己的堅持。

黨內人士說，內閣改組並非全然空穴來風，問題是誰來接棒？閣揆牽一髮而動全身，當前國事如麻，與其破壞黨內平衡，不如暫時維持現狀，讓蘇逐一清理戰場，再來通盤處理。