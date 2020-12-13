一天兩次同台 蔡英文、蘇貞昌力駁不合
萊豬、核食議題延燒，內閣改組傳聞不斷。蔡英文總統和行政院長蘇貞昌昨天罕見「一天兩同台」，蘇貞昌言必稱蔡總統，力駁「蔡蘇不合」傳聞。
政壇頻傳內閣改組消息，黨內甚至點名前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦接棒，但蔡總統多次公開「消毒」，表態力挺蘇內閣，甚至表示「目前沒有改組規畫」。蔡、蘇昨天接連出席台灣戰疫全紀錄首映會及建築師節慶祝大會兩場公開活動，兩人在台上互相拉抬，但媒體也捕捉到，可能因為疫情關係，儘管蔡、蘇在台下比鄰而坐，但過程中，兩人卻鮮少交談。
媒體追問，有立委指稱蘇貞昌下鄉曾飆罵總統半小時。蔡英文說，「傳聞中的那個事情」，老實講，除了這一次有立委提起，她確實沒有聽說過；她與蘇合作非常好，有事情都會好好討論，也分工很好，蘇揆這段期間非常辛苦，「我非常支持他」。
蘇貞昌上台致詞，大約五分鐘時間就六度提及蔡總統。蘇說，台灣戰疫全紀錄將台灣過去一年防疫成果，透過鏡頭說故事、用影片留下歷史，也可看到蔡總統的成績與努力；台灣防疫成果能被誇讚，確實是蔡總統領導有方，他也特別提醒國人要同舟一命、上下一心。
政院人士說，2016年大選之前，蔡、蘇還有競爭關係，但在那之後，兩人已無競爭關係，蘇貞昌很清楚要支持蔡總統執政，如今蔡、蘇每周三一起吃早餐，中午前還會單獨先碰面談話，再接著舉行府院黨高層午餐餐敘，如果關係不好，根本無法每周都保持這樣的互動，蔡蘇現在堪稱「生命共同體」。
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