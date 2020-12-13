一天兩次同台 蔡英文、蘇貞昌力駁不合

萊豬、核食議題延燒，內閣改組傳聞不斷。蔡英文（左一）和蘇貞昌（左二）12日罕見「一天兩同台」。圖為今年5月兩人同台。（本報資料照片）

萊豬、核食議題延燒，內閣改組傳聞不斷。蔡英文 總統和行政院長蘇貞昌昨天罕見「一天兩同台」，蘇貞昌言必稱蔡總統，力駁「蔡蘇不合」傳聞。

政壇頻傳內閣改組消息，黨內甚至點名前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦接棒，但蔡總統多次公開「消毒」，表態力挺蘇內閣，甚至表示「目前沒有改組規畫」。蔡、蘇昨天接連出席台灣 戰疫全紀錄首映會及建築師節慶祝大會兩場公開活動，兩人在台上互相拉抬，但媒體也捕捉到，可能因為疫情關係，儘管蔡、蘇在台下比鄰而坐，但過程中，兩人卻鮮少交談。

媒體追問，有立委指稱蘇貞昌下鄉曾飆罵總統半小時。蔡英文說，「傳聞中的那個事情」，老實講，除了這一次有立委提起，她確實沒有聽說過；她與蘇合作非常好，有事情都會好好討論，也分工很好，蘇揆這段期間非常辛苦，「我非常支持他」。

蘇貞昌上台致詞，大約五分鐘時間就六度提及蔡總統。蘇說，台灣戰疫全紀錄將台灣過去一年防疫 成果，透過鏡頭說故事、用影片留下歷史，也可看到蔡總統的成績與努力；台灣防疫成果能被誇讚，確實是蔡總統領導有方，他也特別提醒國人要同舟一命、上下一心。

政院人士說，2016年大選之前，蔡、蘇還有競爭關係，但在那之後，兩人已無競爭關係，蘇貞昌很清楚要支持蔡總統執政，如今蔡、蘇每周三一起吃早餐，中午前還會單獨先碰面談話，再接著舉行府院黨高層午餐餐敘，如果關係不好，根本無法每周都保持這樣的互動，蔡蘇現在堪稱「生命共同體」。