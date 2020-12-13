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爆辭監委是等不到慰留 陳師孟：蔡不懂監察權

記者蔡晉宇、林敬殷／台北13日電
前監察委員陳師孟。(本報資料照片)
前監察委員陳師孟。(本報資料照片)

前監察委員陳師孟昨天舉辦新書發表會，他首度還原當初「請辭未挽留」內幕。陳師孟說，今年初遞辭呈到總統府時，他內心還是希望蔡英文總統能慰留，不料總統不但要他不要對外發言，總統府更稱「慰留但尊重意願」，希望他走人的意圖明顯，所以他只好辭掉監委一職。

總統府昨晚表示，當時先有媒體報導陳師孟已向蔡總統請辭獲准一事，總統府才被動回應表示，總統表達慰留，盼陳做完監委任期，但尊重他最後的決定。對於陳師孟相關言論，總統府尊重但不評論。

陳師孟指出，台灣的司法是誰都不能批評，堪稱絕對的權力使人絕對腐化。他擔任監委期間，專注在司法領域，沒想到引發司法界群起反彈，對於相關詢問、調查，一概以監察院做出來報告不能拘束司法、司法官有獨立審判權限、法律見解不受評議等理由回絕，有強烈不友善態度，「這些法官太過於自以為是，以為自身想法是真理，其他人都不能討論，否則會被認為干預司法，這是另一種惡」。

陳師孟說，他也並非看情況不對就打包走人，而是撐了兩年，是在蔡總統確定連任成功後，才透過時任總統府秘書長陳菊轉交辭呈，當中希望蔡總統調解司法、監察兩院的緊張關係，並召集兩院院長解決院際紛爭；不料，最後不但司法與監察權問題沒有解決，他還「被府方放話」，只好請辭。

陳師孟也說，總統對於監察權的重要性沒觀念，才會在修憲議題上推動廢考監，但監察權是司法權唯一制衡力量，顯然總統也對這點毫無認知。

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