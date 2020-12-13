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江啟臣：蔡從「時空環境不同」拗到「國家整體利益」

記者劉宛琳／台北13日電
國民黨主席江啟臣。(記者劉宛琳／攝影)
國民黨主席江啟臣。(記者劉宛琳／攝影)

國民黨主席江啟臣在秋鬥遊行向蔡英文總統提出萊豬辯論邀請遭拒，前幾天江啟臣等立委凍結部分國防外交預算挨批。江啟臣在臉書表示，針對這兩件事，蔡總統都以「國家整體利益」為由要在野黨接受；江諷刺，蔡總統從「時空環境不同之術」拗不下去，只好推出新招「國家整體利益之術」。

江啟臣說，網友很可愛，前陣子蔡總統遇到無法回答的問題就以「時空環境不同」來回應，被網友戲稱「時空環境不同之術」。他發現蔡總統學了新招，叫做「國家整體利益之術」，凡是難以招架的問題就搬出「國家整體利益」來回答，「時空環境不同之術」拗不下去只好換招。

江啟臣表示，蔡總統提出「國家整體利益」為國防外交預算辯護、為萊豬開放護航，那他請教蔡總統，若蔡政府的國防外交預算「刪不得、凍不得」，為什麼民進黨的立委也紛紛提案凍結，甚至連署國民黨委員的提案，要求凍結呢？難道民進黨是雙面黨，一面罵在野黨扯後腿，一面又要凍結預算？

江啟臣強調，蔡總統自誇是最會溝通的政府。民意高達七成反對開放萊豬，從8月28日開始，政府與民間溝通，用大把公帑做梗圖、買廣告，3個月過去，民間反對進口萊豬的聲量不減反增，政府溝通失敗。國防外交預算更是難看，蔡總統公開對在野黨喊話，但民進黨立委一樣提案凍結國防外交預算，蔡英文總統連自己黨內同志都溝通不好，莫怪在野黨合理監督。

江啟臣表示，他還是要苦口婆心的提醒蔡總統，溝通要「以誠相待」，不要兩套標準，萊豬進口的決策倉促、配套不足，更重要的是溝通不足，需要總統與朝野共同，用公開的形式在全國民眾前說清楚、講明白，具體的形式就是舉辦辯論，誠懇面對國人。國防外交預算也一樣，朝野立委凍結預算讓政府上緊發條，改善改進，總統作為國防外交的負責人，應該誠實的面對「績效不彰、說明不足」，謙虛檢討，指責立法院的監督，又不明其中民進黨立委提案所在多有，只會讓人民感覺總統狀況外又缺乏高度。

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