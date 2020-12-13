我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

新聞評論／政府可定義假消息 NCC下一步關網站？

記者黃有容
NCC在否決中天後，近來又傳出要推動「數位通訊傳播法」管制網路上的言論，因草案內容爭議大，遭質疑是箝制言論自由的下一步。（本報資料照片）
NCC在否決中天後，近來又傳出要推動「數位通訊傳播法」管制網路上的言論，因草案內容爭議大，遭質疑是箝制言論自由的下一步。（本報資料照片）

蔡政府的最後三年，除了關電視台，國家通訊傳播委員會（NCC）有更重要的事，在今年8月的NCC新任委員布達儀式中，行政院政委羅秉成明示，包括組成「數位發展部」以及完成先前未三讀的「數位通訊傳播法」立法，都是NCC主委陳耀祥的未來任務。如今，中天新聞台心頭刺已除，NCC悄悄重啟「數位通傳法」，若草案內容沒有「轉彎」，全民在社交平台上恐怕不能自由發聲。

「數位通訊傳播法」簡稱「數位通傳法」，2018年一度闖過立法院交通委員會審查，但最後朝野無法獲得完全共識，沒有三讀；不過這個「網際網路基本法」並沒有被放棄，很可能在陳耀祥任內捲土重來，按照執政黨近期通過法案的手法，立法任務只要想做，就能達成。

過去NCC廣電三法，幾乎只管業者，民眾知之甚少，但「數位通傳法」和每個民眾都有密切關係。翻開上次「數位通訊傳播法」草案，立法目的就是建立網路使用者的基本行為規範，除避免網路上違法行為、建立業者機制，更要管近年不斷被討論的「假消息」。

但是「防止假消息」的機制是什麼？根據草案，網路平台業者如臉書等，由於扮演中介者，可以不負事前審查及事後監督責任，使用者若有違法情事，由使用者自行負責。但是，如果有當事人檢舉其他使用者上傳內容是假消息，平台業者可以不經判斷，直接下架檢舉內容。

舉例來說，若某公司販賣黑心產品遭踢爆，並在網路上瘋傳，就算是事實，只要該公司向平台業者表示「這是假消息」，平台業者就可以逕自把相關被檢舉內容統統下架。再舉例，若網友針砭時事，對政府政策發表看法，或是自身聽到的訊息，只要政府「不喜歡」，就可以要求平台全部移除。

「數位發展部」的成立勢在必行，即使陳耀祥強調，已要求維持內容監理的獨立性，但在中天新聞台一系列充滿爭議的執法後，有多少人相信，未來正式被行政院「收編」，NCC能不成為聽話的綿羊，而奮力作為象徵公正的獬豸。

臉書

上一則

新聞評論／日核食叩關 蔡政府又要不戰而降？

下一則

內閣改組空穴不來風 萊豬進口後是蔡蘇關係關鍵期

延伸閱讀

才關中天…NCC重啟數位通傳法 鎖定社群「假消息」

才關中天…NCC重啟數位通傳法 鎖定社群「假消息」
抗告遭駁回…中天新聞台關台 轉戰YouTube

抗告遭駁回…中天新聞台關台 轉戰YouTube
中天轉戰YouTube NCC臉書「1篇文」暗示仍管得道？

中天轉戰YouTube NCC臉書「1篇文」暗示仍管得道？
中天新聞台最後一夜！52台卡位戰 未來戰況孰難預料

中天新聞台最後一夜！52台卡位戰 未來戰況孰難預料

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動