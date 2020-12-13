新聞評論／政府可定義假消息 NCC下一步關網站？

NCC在否決中天後，近來又傳出要推動「數位通訊傳播法」管制網路上的言論，因草案內容爭議大，遭質疑是箝制言論自由的下一步。（本報資料照片）

蔡政府的最後三年，除了關電視台，國家通訊傳播委員會（NCC）有更重要的事，在今年8月的NCC新任委員布達儀式中，行政院政委羅秉成明示，包括組成「數位發展部」以及完成先前未三讀的「數位通訊傳播法」立法，都是NCC主委陳耀祥的未來任務。如今，中天新聞台心頭刺已除，NCC悄悄重啟「數位通傳法」，若草案內容沒有「轉彎」，全民在社交平台上恐怕不能自由發聲。

「數位通訊傳播法」簡稱「數位通傳法」，2018年一度闖過立法院交通委員會審查，但最後朝野無法獲得完全共識，沒有三讀；不過這個「網際網路基本法」並沒有被放棄，很可能在陳耀祥任內捲土重來，按照執政黨近期通過法案的手法，立法任務只要想做，就能達成。

過去NCC廣電三法，幾乎只管業者，民眾知之甚少，但「數位通傳法」和每個民眾都有密切關係。翻開上次「數位通訊傳播法」草案，立法目的就是建立網路使用者的基本行為規範，除避免網路上違法行為、建立業者機制，更要管近年不斷被討論的「假消息」。

但是「防止假消息」的機制是什麼？根據草案，網路平台業者如臉書 等，由於扮演中介者，可以不負事前審查及事後監督責任，使用者若有違法情事，由使用者自行負責。但是，如果有當事人檢舉其他使用者上傳內容是假消息，平台業者可以不經判斷，直接下架檢舉內容。

舉例來說，若某公司販賣黑心產品遭踢爆，並在網路上瘋傳，就算是事實，只要該公司向平台業者表示「這是假消息」，平台業者就可以逕自把相關被檢舉內容統統下架。再舉例，若網友針砭時事，對政府政策發表看法，或是自身聽到的訊息，只要政府「不喜歡」，就可以要求平台全部移除。

「數位發展部」的成立勢在必行，即使陳耀祥強調，已要求維持內容監理的獨立性，但在中天新聞台一系列充滿爭議的執法後，有多少人相信，未來正式被行政院「收編」，NCC能不成為聽話的綿羊，而奮力作為象徵公正的獬豸。