「民進黨整體墮落」 馬英九批蔡英文：讓民主倒退40年

中天關台、大陸童書繪本「等爸爸回家」被下架，前總統馬英九批評，都是40年前戒嚴時代的作法，「我覺得這是很可怕的現象」。（記者鍾維軒／攝影）

中天新聞台換照案未過，前天停播。前總統馬英九 批評蔡英文 總統說一套做一套，滿口言論自由，實際作為是讓民主倒退40年，蔡總統昨天反擊說，「我們大家都應該去學習尊重國家的體制，尊重專業機關所做的決定。」

中天新聞被關台，改在YouTube播送新聞。但NCC（國家通訊傳播委員會）前天在臉書發文，描述「網路不實言論」在美國的訴訟案歷史脈絡，外界解讀是暗指中天新聞若在YouTube播放「不當內容」，還是有機會「被管」。

來源：聯合影音網

馬英九昨出席文山區興德國小60周年校慶，他表示，民主發展不能倒退，要進步，但現在看來民主不斷倒退，無論是新聞管制甚至是「禁書」，都是40年前戒嚴時代的作法。馬英九說，蔡總統滿口言論自由、思想自由，但所作所為和嘴巴說的完全相反，讓他感到不可思議。

另外，對中國大陸童書「等爸爸回家」繪本遭下架，馬英九直言，「我覺得這是很可怕的現象」，民進黨 永遠可以找到藉口禁書，感覺民進黨整體墮落，離原本的理念愈來愈遠，「你看看多少民進黨大老站出來批判他們，這點是非常嚴重的事」。

蔡英文昨出席公開活動，會後接受中天新聞台記者提問，如何評斷新聞自由、言論自由？蔡總統表示，台灣是民主國家，也是個法治國家，有一定的國家體制和機制來做專業的決定。中天新聞台換照是由獨立專業機構NCC做的一個專業決定，同時，司法機關也做了相應的一些裁判，所以，對於NCC的決定跟司法機關的裁判，「我們都予以尊重。」

記者追問馬英九對她的批評，蔡英文說，我們大家都應該去學習尊重國家的體制，尊重專業機關所做的決定。