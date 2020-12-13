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新聞評論／民進黨黨綱淪口號 箝制言論升級

記者張宏業、陳洛薇
NCC在臉書粉絲團分享各國網路監理的案例，被解讀暗指將管制網路，NCC連忙澄清。（記者曾原信／攝影）
NCC在臉書粉絲團分享各國網路監理的案例，被解讀暗指將管制網路，NCC連忙澄清。（記者曾原信／攝影）

中天被關台同一天，NCC小編卻疑似「洩漏天機」，在臉書講述美國網路不實言論的訴訟案，文末還標註「通傳法律」，被外界認為是暗指未來網路上有不當言論時仍「有法可管」，劍指NCC下一步將管制網路。NCC雖緊急澄清致歉。不過，上次就引發管制網路、箝制言論自由的數位通傳法若捲土重來，勢必將引發更大爭議。

過去用流血衝撞為台灣爭取民主自由的民進黨，黨綱第一頁「基本綱領」，強調維護人的尊嚴及基本人權，人之尊嚴及基本人權受憲法保障，不得任意制訂法律剝奪或限制。限制言論、出版、集會、結社自由的法律，應遵守方法與目的之比例原則，不得超過必要的範圍，更明訂保障新聞自由。  

誰想得到，2018年民進黨地方選舉挫敗後，民進黨政府決定修法向假訊息宣戰，但當時也明確將假訊息構成要件定義為「惡、假、害」。當初既然已制定假訊息的法辦準則，為何如今又要再研議制定一套管制網路假新聞的標準？政府量身替「數位通訊傳播法」量身訂做外衣，事實上就是數位時代的「出版法」。

社群媒體的興起改變了媒體運作模式，透過網路社群平台傳播的資訊量不斷創新高，也孳生許多不當言論，甚至成為犯罪工具，確實需要一套管理機制，但怎麼樣都不該由政府過度介入審查民眾或媒體的言論。

民主國家重要的就是言論自由，對於言論內容，除非是牽涉犯罪等特殊例外，只有事後審查，沒有事前箝制的立法，全世界對網路為封鎖的，只有極權國家，台灣既然自詡為民主國家，蔡總統又一再強調人權的重要，強力言論審查的法規，對於人權的傷害，比任何情況都要嚴重。

民進黨綱裡的守護民主自由的信仰，如今被一一拋棄，就跟民進黨凍結台獨黨綱一樣諷刺，原來對現在手握大權的人而言，黨綱不是政黨的基本信念，只是在野時哄騙選票的工具，執政後都可揚棄。

新聞媒體就是監督政府，對付假新聞的關鍵，不在於言論管制，而是如何澄清或反擊，政府不應非限縮表現自由，反噬民主基石。

民進黨 社群媒體 台灣

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