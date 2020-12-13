若政府介入審查網路新聞…學者：威權復辟

中天新聞台12日零時起正式從有線電視下架，民眾用手機記錄下架前的最後一刻。中天轉型網路媒體，傳播學者認為符合潮流。（記者陳柏亨／攝影）

國家通訊傳播委員會為打擊假消息，曾提出「數位通訊傳播法」草案，後來雖止步於立法院，如今中天新聞關台後，又傳出政府有意對該草案條文重新檢視修訂再推出，藉此審查網路新聞，對此，中山政研所教授廖達琪批評，民進黨 此舉無疑是威權復辟，逼著人民集體對抗威權。

廖達琪指出，言論自由如皇后貞操，世界民主國家對此都很有分際，政府一旦介入，形同威權復辟，跟過去國民黨 有什麼不同？網路新聞應由社會部門建立審查機制，且應該要多元，政府機關不宜介入。

台灣 大學新聞研究所前所長彭文正說，假新聞是由誰來判斷？民進黨若想藉打假新聞之名，實質進行新聞審查，無疑就是回到警總戒嚴時代，這時民眾就會走上街頭抗爭，國民黨會變成過去的鄭南榕，執政黨應該要三思後行。

有律師指出，NCC只有監理功能，沒有言論審查功能，拿假新聞來做言論審查，跟當時抓盜版來做網路封鎖其實沒有什麼兩樣，如果新聞網站轉載外電報導，但因政府不滿報導內容，難道NCC能要求國外媒體網站也移除下架？

對於轉載、轉傳至其他個人媒體、網站的行為，更無從透過下架某一網站的內容彌補或者是得到澄清。有律師指出，到目前為止，對於網路上的行為可以通知業者下架的，只限於非常明顯的著作權侵害行為，全世界也沒有行政機關透過自己認定是真或假新聞，就可以通知新聞媒體，把已經發表的言論先刪除或下架的先例。

尤其草案中規定，若有攸關國家安全的網路訊息，網路平台業者應依法配合政府辦理，多位法界人士都指出，所謂的「國家安全」由政府決定，若有民眾或在野黨扮演吹哨者角色爆出重大弊端，政府任意就可以涉及國安而要求相關言論不得在網路上流傳，等於另一種助長黑箱決策的作為。