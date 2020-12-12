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新聞評論╱台日神秘夜宴 藏了多少秘密？

記者林政忠
國安會秘書長顧立雄（圖）與經濟部長王美花夫婦10日晚赴日本台灣交流協會邀宴捲入交通事故。（記者余承翰／攝影）
國安會秘書長顧立雄（圖）與經濟部長王美花夫婦10日晚赴日本台灣交流協會邀宴捲入交通事故。（記者余承翰／攝影）

如果不是一場意外車禍，外界根本無從得知台日高層竟在陽明山上演一場神秘夜會，背後還有多少不為人知的秘密？

國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花將台日高層餐會定位成「不公開行程」，就連行政院長蘇貞昌也無從聞問；時值核食開放與否的敏感時刻，但王美花簡單一句「整個見面過程完全沒有提及核食問題」，反而更埋下「此地無銀三百兩」之惑。

駐日代表謝長廷日前返國述職時開門見山說，此次回國的首要任務就是處理「東北食品解禁與否」。跨黨派立委都證實，日方私下密集拜會，無不傳達希望核食解禁的正面期待；一位民進黨人士也透露，明年適逢日本三一一地震滿十周年，不只民間醞釀許多交流活動，連官方都已編列相關預算，儘管府院一致表示未討論核食議題，但雙方心照不宣，希望台日關係「水到渠成」。

任何政策的醞釀絕非平空而來，蘇貞昌也證實，他剛上任閣揆後，蔡總統就來與他討論開放美豬議題。對照王美花鬆口說，早在6月她就在邀約日本代表，更凸顯相關政策正在醞釀過程，且從王美花邀了快半年才成形的餐會，似乎顯示台方的急迫性未必低於日方。

國安會秘書長身分非同小可，扁政府的邱義仁、馬政府的金溥聰，都有高深莫測的權力，不僅是國家元首的幕僚長、也是國政方針的大總管，對外甚至象徵總統的分身。顧立雄不再是商業律師、民意代表，絕非一般人可以輕易邀宴。國安會秘書長和經濟部長聯袂出席的餐會，不只是單純的夫妻聚餐，如果無法說明清楚，難免被質疑是「黑箱作業」。

顧立雄和王美花夜會日本代表，三方身分特殊、時間敏感、議題爭議，退一萬步而言，就算當晚只是閒話家常，但酒酣耳熱之際，雙方背後代表的政府分量和政治意義，一切盡在不言中。

日本 解禁 車禍

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