台經長車禍曝光 傳是赴約與日官員吃「核食宴」

國安會秘書長顧立雄（左圖）與經濟部長王美花（右圖）夫婦10日晚赴日本台灣交流協會邀宴捲入交通事故。(本報資料照片)

國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花夫婦前晚在陽明山仰德大道捲入一起交通事故，意外曝光兩人夜會日本台灣 交流協會代表泉裕泰的「不公開行程」。國民黨 立委賴士葆昨在總質詢追問，王美花證實有此餐會，是不公開行程，「整個見面過程完全沒有提及核食問題」，行政院長蘇貞昌也表示不知道該行程。

國民黨立委溫玉霞質疑，駐日代表謝長廷前腳才離開台灣，顧立雄和王美花就急著拜訪日本代表，怎不令民眾質疑是否在為核食「超前部署」？

日本台灣交流協會代表官邸。（記者林伯東╱攝影）

前國安高層人士說，馬政府時期，美牛、核食議題都是由國安會秘書長居中處理；國安會秘書長對外象徵總統，顧立雄見日本代表一定是經過蔡英文總統授意，值此敏感時刻，顧立雄夫婦的身分何其特別，當然有必要對外說明到底談了什麼。

立法院昨天施政總質詢，賴士葆質疑，顧立雄夫婦發生交通事故地點，就在日本台灣交流協會代表官邸附近，高度懷疑顧立雄與王美花是不是去那裡吃飯，然後討論核食登台之事，他要王美花據實以告。

王美花說，這場餐會是今年6月她擔任經濟部次長時就約到現在，且一直跟對方改時間，整個見面過程完全沒有提及核食問題，蘇也不知道該行程。

賴士葆也問蘇貞昌，美國衛生部長訪台見了蔡英文總統、衛福部長陳時中，也跟副總統賴清德、王美花等人有餐會，唯獨沒有蘇貞昌，會不會覺得被架空？後來8月28日，蔡總統就宣布進口美豬。

蘇說，有人替他做事分工，難道不好嗎？他上任閣揆不久後，蔡總統很快就討論開放美豬議題；這不是一天、一年，是好幾年，甚至是幾任總統都會碰到的問題。

總統府發出聲明，事故原因是否與顧立雄座車有關，正由警方調查釐清，儘管未與來車碰撞，但由於當時事故於座車周邊發生，為配合事故處理，顧立雄、王美花均靜待警方抵達，並在確認機車騎士無大礙後，始指示座車駕駛協助警方進行事故調查，兩人才另行搭計程車離去，並非媒體所稱「快閃」。