我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

台經長車禍曝光 傳是赴約與日官員吃「核食宴」

台灣新聞組╱台北12日電
國安會秘書長顧立雄（左圖）與經濟部長王美花（右圖）夫婦10日晚赴日本台灣交流協會邀宴捲入交通事故。(本報資料照片)
國安會秘書長顧立雄（左圖）與經濟部長王美花（右圖）夫婦10日晚赴日本台灣交流協會邀宴捲入交通事故。(本報資料照片)

國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花夫婦前晚在陽明山仰德大道捲入一起交通事故，意外曝光兩人夜會日本台灣交流協會代表泉裕泰的「不公開行程」。國民黨立委賴士葆昨在總質詢追問，王美花證實有此餐會，是不公開行程，「整個見面過程完全沒有提及核食問題」，行政院長蘇貞昌也表示不知道該行程。

國民黨立委溫玉霞質疑，駐日代表謝長廷前腳才離開台灣，顧立雄和王美花就急著拜訪日本代表，怎不令民眾質疑是否在為核食「超前部署」？

日本台灣交流協會代表官邸。（記者林伯東╱攝影）
日本台灣交流協會代表官邸。（記者林伯東╱攝影）

前國安高層人士說，馬政府時期，美牛、核食議題都是由國安會秘書長居中處理；國安會秘書長對外象徵總統，顧立雄見日本代表一定是經過蔡英文總統授意，值此敏感時刻，顧立雄夫婦的身分何其特別，當然有必要對外說明到底談了什麼。

立法院昨天施政總質詢，賴士葆質疑，顧立雄夫婦發生交通事故地點，就在日本台灣交流協會代表官邸附近，高度懷疑顧立雄與王美花是不是去那裡吃飯，然後討論核食登台之事，他要王美花據實以告。

王美花說，這場餐會是今年6月她擔任經濟部次長時就約到現在，且一直跟對方改時間，整個見面過程完全沒有提及核食問題，蘇也不知道該行程。

賴士葆也問蘇貞昌，美國衛生部長訪台見了蔡英文總統、衛福部長陳時中，也跟副總統賴清德、王美花等人有餐會，唯獨沒有蘇貞昌，會不會覺得被架空？後來8月28日，蔡總統就宣布進口美豬。

蘇說，有人替他做事分工，難道不好嗎？他上任閣揆不久後，蔡總統很快就討論開放美豬議題；這不是一天、一年，是好幾年，甚至是幾任總統都會碰到的問題。

總統府發出聲明，事故原因是否與顧立雄座車有關，正由警方調查釐清，儘管未與來車碰撞，但由於當時事故於座車周邊發生，為配合事故處理，顧立雄、王美花均靜待警方抵達，並在確認機車騎士無大礙後，始指示座車駕駛協助警方進行事故調查，兩人才另行搭計程車離去，並非媒體所稱「快閃」。

日本 台灣 國民黨

上一則

黑白集／中天關台留空頻 露出執政者的心靈空洞

延伸閱讀

黑白集／蘇貞昌樂賣弄口舌 聰明反被誤

黑白集／蘇貞昌樂賣弄口舌 聰明反被誤
王美花、顧立雄陽明山發生車禍 騎士摔車機車噴飛對向

王美花、顧立雄陽明山發生車禍 騎士摔車機車噴飛對向
台國安會秘書長顧立雄座車車禍 機車騎士撞上摔車

台國安會秘書長顧立雄座車車禍 機車騎士撞上摔車
蘇貞昌自承：美豬牛開放最惹民怨

蘇貞昌自承：美豬牛開放最惹民怨

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益